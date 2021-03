Wieczorem 16 lutego książę Filip został zabrany do londyńskiego szpitala Króla Edwarda VII. Choć Pałac Pałac Buckingham nie podał oficjalnej przyczyny hospitalizacji męża królowej Elżbiety II, mówiono, że wynikał on jedynie z ostrożności o jego zdrowie, a także wiadomo, że sytuacja nie jest związana z zakażeniem koronawirusem. Mimo zapewnień mediów, że 99-letni monarcha niebawem opuści placówkę, niespodziewanie okazało się, że 1 marca został on przewieziony do kolejnego szpitala, który jest najlepszą kliniką kardiologiczną w Anglii. Stan zdrowia księcia Filipa wprawiał cały świat w jeszcze większy niepokój. Teraz po operacji serca monarcha ponownie został przetransportowany ze szpitala do szpitala! Co dzieje się z członkiem rodziny królewskiej?

Jaki jest stan księcia Filipa? Został ponownie przetransportowany do innego szpitala.

Zaledwie kilka godzin temu pojawiły się najnowsze informacje dotyczące księcia Filipa. Brytyjski monarcha, który w środę przeszedł operację serca, jak potwierdził rzecznik Pałacu Buckingham, miał pozostać w szpitalu św. Bartłomieja przynajmniej do końca tego tygodnia, jednak jak się okazuje, już dziś rano został przetransportowany do innej placówki medycznej. Co takiego się stało?

Nagłą informację podała królewska korespondentka w Daily Mail, która również jako pierwsze przekazała, że mąż królowej Elżbiety II przeszedł poważną operację. Rebecca English na Twitterze zdradziła, gdzie obecnie przebywa książę Filip:

Po udanej operacji księcia Edynburga w szpitalu św. Bartłomieja w środę, dziś rano został przeniesiony do szpitala króla Edwarda VII. Książę ma pozostać w nim przez kilka dni, aby kontynuować leczenie.

Okazuje się, że książę Filip został przeniesiony do szpitala, do którego trafił na początku swojej hospitalizacji. Choć Pałac Buckingham podkreśla, że stan monarchy jest stabilny, wszystko wskazuje na to, że zmaga się on z o wiele wiele poważniejszym problemem, a jego pobyt w placówce to coś więcej, niż jedynie środki ostrożności. Kiedy 99-latek wróci do pałacu? Wszyscy czekają na kolejne wieści dotyczące stanu jego zdrowia.

99-letni książę Filip 16 lutego trafił do szpitala. Z oficjalnych informacji wiadomo, że 3 marca przeszedł operację serca.

EastNews

Jaki jest stan zdrowia monarchy? Mąż królowej Elżbiety II ponownie został przewieziony do szpitala Króla Edwarda VII, gdzie w dalszym ciągu będzie kontynuował leczenie.