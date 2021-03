99-letni książę Filip został przewieziony  do innego szpitala. Jaki jest stan męża Elżbiety II?

Mijają już dwa tygodnie od kiedy książę Filip trafił do szpitala króla Edwarda VII. Jak potwierdził Pałac Buckingham, we wtorek, 16 lutego, 99-letni mąż Jej Królewskiej Mości ze względu na złe samopoczucie musiał zostać hospitalizowany. Choć korona jednoznacznie nie podała oficjalnej przyczyny pogorszenia się stanu zdrowia księcia Edynburga, wiadomo jednak, że nie jest ona związana z koronawirusem. I choć wydawać by się mogło, że mąż Elżbiety II już powoli wraca do zdrowia, w zagranicznych mediach pojawiły się kolejne niepokojące wieści. Książę Filip właśnie został przeniesiony karetką do innego szpitala. Co się stało?

Książę Filip został przewieziony do innego szpitala

Jak donosi "Daily Mail" 99-letni książę Filip właśnie został przewieziony ze Szpitala Króla Edwarda VII w Londynie do placówki świętego Bartłomieja. Książę Edynburga został przyjęty w nowej placówce jednak nie ze względu na ostatnią infekcję, lecz z powodu choroby serca.

Książę Edynburga został dziś przewieziony ze szpitala króla Edwarda VII do szpitala św. Bartłomieja ze względu na chorobę serca- powiedział rzecznik Pałacu Buckingham.

Jak się czuje mąż Elżbiety II? Pałac Buckingham podkreśla, że jego stan już się ustabilizował, a książę pozytywnie reaguje na podawane mu leki.

Książę czuje się komfortowo i reaguje na leczenie, ale oczekuje się, że pozostanie w szpitalu przynajmniej do końca tygodnia - potwierdza rzecznik Pałacu Buckingham.

Zobacz także: W weekend książę Karol cały we łzach, dziś książę William zabiera głos! Co się dzieje z księciem Filipem?

EastNews

Książę Filip trafił do szpitala króla Edwarda VII w poniedziałek, 16 lutego. Pałac Buckingham przekazał wówczas, że jest to działanie zapobiegawcze w związku z tym, że książę źle się poczuł.

East News

Księcia Filipa w szpitalu odwiedzili jego najbliżsi, w tym najstarszy syn - książę Karol. Przyszły następca brytyjskiego tronu poinformował wtedy, że jego ojciec czuje się znacznie lepiej i nie może się doczekać wyjścia ze szpitala.

EastNews

Teraz z powodów kardiologicznych, 99-letni książę Edynburga został przewieziony do innej placówki, gdzie wykonywane są szczegółowe badania jego serca.