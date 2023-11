Niedawno, bo 19 maja, Meghan Markle i książę Harry obchodzili swoją pierwszą rocznicę ślubu. Maj będzie już na zawsze wyjątkowym miesiącem dla książęcej pary, bo nie dość, że właśnie wtedy pobrała się, ale także 6 maja 2019 roku po raz pierwszy została rodzicami - na świat przyszedł syn Harry'ego i Meghan, Archie.

To wszystko nie miałoby miejsca, gdyby kiedyś książę Harry posłuchał rady swojego dziadka, księcia Filipa. Jak się okazuje, mąż królowej Elżbiety II odradzał swojemu wnukowi ślub z amerykańską aktorką!

Książę Harry mógł nie wziąć ślubu z Meghan!

Związek księcia Harry'ego i Meghan Markle od początku budził niemałe emocje. W końcu takie relacje nie należą do codzienności. Na szczęście książę Harry ma małe szanse na zostanie królem w przyszłości, w przeciwnym razie nie byłoby mowy o jego ślubie z Meghan. Choć tak ścisłe królewskie zasady go nie obowiązywały, to jednak wciąż wiele osób nie było przekonanych do jego związku z aktorką. Książę William uważał, że związek jego brata ma zbyt szybkie tempo, natomiast książę Filip wprost powiedział swojemu wnukowi, co o tym wszystkim myśli.

Można umawiać się z aktorkami, ale nie żenić się z nimi - powiedział Harry'emu.

Na szczęście książę Harry nie wziął sobie słów swojego dziadka do serca. Doskonale zdawał sobie w końcu sprawę z tego, że książę Filip słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi. Kiedyś komentując problem bezrobocia powiedział:

Kilka lat temu wszyscy narzekali, że ciągle pracują, że potrzebują więcej wolnego czasu. Teraz ci, którzy mają wolny czas, narzekają, że są bezrobotni. Zdecydujcie się w końcu

A wy uważacie, że książę Harry podjął dobrą decyzję?

Meghan Markle i książę Harry są ze sobą bardzo szczęśliwi

East News

Książęca para niedawno została rodzicami Archiego

East News