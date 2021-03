Książę Filip po miesięcznym pobycie w szpitalu, w końcu wraca do Pałacu Buckingham. We wtorek 16 marca ulice wokół placówki medycznej, w której przebywał mąż królowej Elżbiety II zostały zablokowane, drogę osłonięto parawanem, a pod szpitalem zaparkowała limuzyna, która odwiozła księcia do domu. Zobaczcie zdjęcia.

Książę Filip wyszedł ze szpitala

Książę Filip trafił do londyńskiego szpitala Króla Edwarda VII dokładnie 16 lutego. Jak początkowo informowano media, miał to być zaledwie kilkudniowy pobyt, wynikający jedynie z troski o zdrowie 99-letniego księcia. Niedługo potem jednak okazało się, że tak naprawdę stan zdrowia męża królowej Elżbiety II, jest o wiele bardziej poważny. Książę został przewieziony do innego szpitala, w którym został poddany operacji serca.

Na szczęście wszystko wskazuje na to, że zabieg przeszedł prawidłowo, a stan zdrowia księcia Filipa poprawił się na tyle, że lekarze mogli go wypisać do domu. Oczywiście książę będzie mógł liczyć na stałą opiekę medyczną również w Pałacu.

Mąż królowej Elżbiety II opuszczał londyński szpital na wózku inwalidzkim. Niestety, nie był w stanie sam wsiąść do samochodu - w tej czynności pomogli mu lekarze i ochroniarze. Chociaż pod drzwiami szpitala ustawiono parawany, a droga wokół placówki medycznej została zablokowana, to jednak nie zniechęciło to paparazzi, którym udało się zrobić kilka zdjęć z tego momentu.

Książę Filip opuścił szpital po miesięcznej hospitalizacji.

W Pałacu Buckingham, książę oczywiście będzie mógł liczyć na opiekę medyczną.

Życzymy dużo zdrowia!