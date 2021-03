Książę Filip już trzy tygodnie przebywa w szpitalu! W jakim naprawdę jest stanie? Nowe informacje

To już 3 tygodnie, odkąd mąż królowej Elżbiety II trafił do szpitala. To najdłuższa hospitalizacja w jego długim życiu. Jak się czuje 99-letni księżę Filip? Są nowe informacje na temat jego stanu. Czy długo jeszcze zostanie w szpitalu?

Zobacz także: Wspomnienie księcia Filipa wyemitowano w BBC! Stacja przeprasza, a Internauci sugerują, że mąż Elżbiety II nie żyje

Jak długo książę Filip pozostanie w szpitalu?

Po udanej operacji serca w jednej z najlepszych europejskich klinik kardiologicznych, kilka dni temu książę wrócił do prywatnego szpitala Króla Edwarda VII, gdzie dochodzi do siebie po zabiegu. Jak pisze „Daily Telegraph”, mąż Elżbiety II najprawdopodobniej zostanie w nim do końca przyszłego tygodnia.

Nie wiadomo, czy książę widział słynny już wywiad Oprah Winfrey z wnukiem Harry’m i jego żoną Meghan. Wywiad, który spowodował największy kryzys w rodzinie królewskiej od wielu dziesięcioleci, został wyemitowany w niedzielę wieczorem czasu amerykańskiego. Kilka dni przed wywiadem pojawiały się informacje, że - ze względu na zdrowie księcia - może zostać on przemontowany, a jego emisja opóźniona. Ostatecznie jednak to nie nastąpiło.

Wśród wielu sensacyjnych informacji, które padły w rozmowie, pojawiła się również i ta o rasizmie w Pałacu Buckingham. Miał on dotyczyć komentarzy na temat ewentualnego koloru skóry Archie’go. Tu jednak wiadomo, że nie wyszły one ani od samej królowej Elżbiety, ani jej małżonka.

Jak pisze prasa, rodzina ciągle trzyma mocno kciuki za zdrowie księcia, który - jak podkreśla się na Wyspach - jest najdłużej pełniącym funkcję małżonka monarchy w historii angielskiego tronu. Mocno zaawansowany wiek sprawia, że obawy o jego zdrowie i życie były naprawdę duże.

Za trzy miesiące Filip będzie obchodził swoje setne urodziny i wszyscy życzą mu, by do tego czasu całkowicie wydobrzał.