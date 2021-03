Wspomnienie księcia Filipa wyemitowano w BBC! Stacja przeprasza, a Internauci sugerują, że mąż Elżbiety II nie żyje

BBC Scotland przypadkowo pokazało czarno-biały film o księciu Filipie, przerywając obrady parlamentu. Stacja szybko zamieściła przeprosiny, ale Internauci obawiają się, że to był nekrolog męża Elżbiety II!

Wspomnienie księcia Filipa wyemitowano w BBC! Książę Filip nie żyje?

16 lutego książę Filip trafił do londyńskiego szpitala Króla Edwarda VII. Miał to być jedynie kilkudniowy pobyt wynikający jedynie z troski o zdrowie 99-letniego księcia. Niedawno okazało się, że stan Filipa jest poważniejszy i musiała zostać przeprowadzona operacja, dlatego mąż Elżbiety II został przewieziony do innego szpitala. Teraz stacja BBC Scotland nagle przerwała nadawanie obrad rządu i pojawił się materiał wspominający księcia Filipa z czasów młodości. Stacja szybko przeprosiła, ale czarno-białe nagranie mocno zaniepokoiło Internautów.

Przepraszamy za przerwę w tym programie i pracujemy nad naprawą usterki. - taki komunikat zobaczyli widzowie po emisji nagrania z księciem Filipem.

Po emisji nagrania w mediach społecznościowych zawrzało. Niektórzy Internauci nie mają wątpliwości, że książę Filip nie żyje, a rodzina królewska czeka z oświadczeniem o jego śmierci. Pojawiają się też głosy, że królowa Elżbieta II wiadomość o śmierci męża ogłosi tuż przed wywiadem Meghan i Harry'ego. Inni podejrzewają zwykłą pomyłkę:

Książę Filip nie żyje i zamierzają to ogłosić jeszcze przed emisją wywiadu Meghan i Harry'ego BBC mam takie nagrania przygotowane dla każdego członka rodziny królewskiej, ktoś je przypadkowo opublikował To nekrolog Filipa

Czy to faktycznie był nekrolog księcia Filipa? A może stacja przygotowuje się na najgorsze i realizuje materiały, które przypadkowo zostały wyemitowane?

The clip seems to be Prince Phillip’s obituary pic.twitter.com/gPpK9zh34b — Alex Marr (@alexmarr98) March 3, 2021

Wczoraj media obiegła informacja, że książę Filip znów jest przewieziony do innego szpitala. Wygląda na to, że jego stan jest poważniejszy niż początkowo zapewniał pałac.