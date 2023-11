Krzysztof Ziemiec zrezygnował z prowadzenia "Wiadomości" w TVP 1! Czy to oznacza, że Ziemiec żegna się z Telewizją Publiczną na zawsze? Wirtualnemedia.pl podają, że Ziemiec będzie nadal prowadził programy w TVP Info - m.in. „Minęła 20” oraz „Woronicza 17”. Z kolei Presse.pl donosi, że być może pojawi się w „Teleexpressie”.

Przez ostatnie miesiące Krzysztof Ziemiec był nie raz mocno krytykowany przez widzów i innych dziennikarzy za stronniczość i brak rzetelności dziennikarskiej. Niektórzy mówili wprost, że stał się twarzą tzw. "dobrej zmiany". Inni wytykali mu, że bez problemu potrafił zapowiadać materiały mocno uderzające w opozycję, ale również Jurka Owsiaka czy WOŚP.

Wydaje mi się, że on w tym wszystkim się zagubił. Jest jedną z moich największych porażek. 12 lat temu budowaliśmy program w oparciu o pewne wartości i zasady, a Krzysio był ich wielkim orędownikiem i dobrze się w nich odnajdywał. Wiem, że teraz nie jest mu w "Wiadomościach" łatwo, sam to przyznał, gdy jakiś czas temu z nim rozmawiałem. I to chyba jest tak, że będąc w środku stracił perspektywę. Sądzę, że wykonuje mnóstwo działań, walczy o jakieś zadania, o to, żeby coś zostało powiedziane, jak wzmianka o finale WOŚP, którą dał zupełnie od siebie. Wygrywając jakieś małe wojenki, sądzi, że robi nie najgorzej. Ale to subiektywny obraz, bo z zewnątrz wygląda to tak, że stał się elementem złego - tak mówił o nim były szef "Wiadomości", Robert Kozak.

Ziemca swego czasu ostro krytykowała Magdalena Jehton, związana kiedyś z radiową Trójką. Zarzucała mu, że „wciska ludziom kit” i nie można nazwać go dziennikarzem:

Po prostu jest mi go szkoda. Firmuje swoją osobą to, co wyrabiają w "Wiadomościach"... Zacytuję Stefana Kisielewskiego - Kisiela, którego słowa oddają doskonale obecną sytuację, także w TVP: "To, że jesteśmy w dupie, to jasne. Problem w tym, że zaczynamy się w niej urządzać!" A wielu ludzi właśnie zaczęło się urządzać. Ja się z tym nie godzę. [...] Krzysiek w "Wiadomościach" był. On jest w innej sytuacji. Znaczna część ekipy przyszła z zewnątrz. Jak widać po to, aby prezentować stanowisko władz i wciskać ludziom kit. Oni mają misję wciskania kitu, nie zaś dziennikarstwa.