Epidemia koronawirusa i wprowadzony przez rząd stan epidemiczny spowodował, że szkoły, kina, teatry, opery, muzea, kluby i restauracje zostały zamknięte. To odbija się na finansach wielu Polaków, którzy z dnia na dzień zostali bez wynagrodzenia. Niektórzy artyści, aktorzy czy muzycy podkreślają, że bez koncertów, spektakli czy pracy na planie filmów i seriali zostają bez środków do życia. Krzysztof Skiba, który jest znany, z tego, że swoje poglądy wyraża wprost, zamieścił na Facebooku ostry wpis, w którym rozprawia się z narzekającymi artystami!

Muzyk doskonale zdaje sobie sprawę, że w trudnej sytuacji jest wiele grup społecznych, a niektórzy mogą zupełnie zostać bez pracy.

Krzysztof Skiba bez ogródek pisze na Facebooku, że trudny czas związany z epidemią koronawirusa można poświęcić na coś więcej niż narzekanie na finanse, bo w życiu chodzi nie tylko o pieniądze i imprezy:

Ostatnia część wpisu jest jeszcze ostrzejsza! Krzysztof Skiba zarzuca gwiazdom z pierwszych stron gazet, że zaledwie po kilku dniach kwarantanny już narzekają i pyta wprost czemu nie odkładali pieniędzy, które otrzymywali np. za koncerty:

Minęły zaledwie cztery dni kwarantanny, a już polskie GWIAZDY cierpią i skarżą się, że nie będą miały za co płacić rachunków. Gdyby to byli jeszcze jacyś młodzi wykonawcy na dorobku, debiutanci, artyści niszowi. Nie! Do chóru narzekających zapisali się wykonawcy, którzy za jeden koncert biorą po 60 tys. zł i więcej. Kobieta z dyskontu pracuje na takie honorarium przez rok albo i dłużej. Co robiliście przez całe życie? Czemu nie odłożyliście pieniędzy jak wszystkie kurki z monetą były odkręcone? Po cholerę kupowaliście drogie auta i braliście kredyty jak idioci?

Wiewiórka jest mądrzejsza od was, bo wie, że trzeba sobie schować orzeszka na zimę.