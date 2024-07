Podczas Dni Włodawy na koncercie Zenona Martyniuka doszło do skandalicznego incydentu, który odbił się szerokim echem w mediach. Jeden z widzów obrzucił Zenona Martyniuka jajami i choć otrzymał już karę, sprawa zdaje się nie cichnąć. Teraz do tego wydarzenia nawiązał Krzysztof Skiba, który napisał list do Zenona Martyniuka i opublikował go na Facebooku. Odniósł się też do TVP. Co napisał koledze po fachu lider Big Cyc?

Reklama

Krzysztof Skiba zwrócił się do Zenona Martyniuka. Pisze o TVP

Krzysztof Skiba, oprócz swoich scenicznych występów i kultowych utworów, jest znany też ze swojego ciętego języka. Muzyk nie boi się poruszania tematów społecznych i politycznych i chętnie komentuje bieżące wydarzenia w charakterystyczny dla siebie sposób.

Tym razem Krzysztof Skiba postanowił odnieść się do incydentu na koncercie Zenona Martyniuka, do którego doszło podczas tegorocznych Dni Włodawy. Teraz Krzysztof Skiba napisał list do Zenona Martyniuka - we wpisie opublikowanym na Facebooku padły naprawdę mocne słowa!

- Drogi Zenku! Obrzucono Cię i Twój zespół jajami w czasie koncertu. Szczerze współczuję i potępiam takie zachowanie. To chamstwo, które nie ma żadnego wytłumaczenia - pisze Krzysztof Skiba.

Anna Bobrowska /KFP/REPORTER

Zobacz także: Obrzucił Zenka Martyniuka jajami. Mężczyzna został zatrzymany i zdradził, dlaczego to zrobił

Choć we wpisie Krzysztof Skiba wyraził współczucie wobec lidera zespołu Akcent, nawiązał też do tego, że jego zdaniem TVP wykorzystuje popularność Zenona Martyniuka do celów politycznych.

Zobacz także

- Zastanowiło mnie Twoje zdziwienie oraz zbyt chyba przesadna reakcja władz (...) Wiem, że Ty nie śpiewasz o polityce. Ale Ty i Twoje piosenki zostały wykorzystane niczym zasłona dymna dla obrzydliwej nagonki TVP na wszystko i wszystkich, którzy uważają inaczej niż władza. Być może o tym nie wiesz, ale wykorzystują Ciebie jak pacynkę do robienia ludziom wody z mózgu. Jesteś im potrzebny, by w wesołymi tonie i z uśmiechem na ustach mogli sprzedawać swe kłamstwa - kontynuował list Krzysztof Skiba.

Artur Zawadzki/REPORTER/East News

Jak na wpis Krzysztofa Skiby zareagowali fani? Szerokie grono komentujących poparło stanowisko lidera Big Cyc, ale pojawiły się też negatywne głosy.

- Tekst napisany z dużą klasą. Czy adresat zrozumie i doceni? Nie wiem, jakim jest człowiekiem, ale zawsze warto próbować, w sposób kulturalny i z szacunkiem do tej osoby, przedstawić swój punkt widzenia.

- Ależ dobrze napisane

- Krzychu! Dla mnie super, z kulturą i dosadnie, jak to Ty potrafisz.

- Niech Pan przemyśli lepiej swoje zachowanie

i to co Pan napisał w ogóle nie ma sensu.

WOJCIECH STROZYK/REPORTER/East News

Do słów Krzysztofa Skiby nie odniósł się, póki co Zenon Martyniuk, który skomentował całe zajście bezpośrednio po nim.

- Koncertów w trakcie ponad 30-letniej kariery zagraliśmy bardzo dużo, ale pierwszy raz się nam zdarzyło tu, we Włodawie, że ktoś rzucił jajkami. Jeszcze nigdy nie spotkałem się z takim czymś, a zagrałem kilkanaście tysięcy koncertów - przyznał ze smutkiem Zenon Martyniuk.

Przemawiają do Was słowa Krzysztofa Skiby? Cały list muzyka przeczytacie na Facebooku poniżej.

Zobacz także: Danuta Martyniuk przejdzie kolejną operację plastyczną. Co tym razem poprawi?