Krzysztof Rutkowski przez lata przyzwyczaił fanów nie tylko do swojej często głośnej i kontrowersyjnej działalności ale również... do kultowej fryzury. Popularny detektyw może pochwalić się oryginalną kwadratową czupryną, której... do tej pory nikt nie odważył się jeszcze skopiować. Jego nowe zdjęcie zaskoczyło fanów, ponieważ po kultowym uczesaniu nie ma ani śladu! - To żart, to coś na głowie - Rewelacja, na pewno lepiej niż z tym kwadratem ma głowie - komentują internauci Jak widać zdania są podzielone. Zobaczcie, jak dziś wygląda Krzysztof Rutkowski? Krzysztof Rutkowski pokazał nową fryzurę. Jeszcze bardziej kontrowersyjna? Krzysztof Rutkowski to najpopularniejszy detektyw w Polsce. Wszyscy doskonale kojarzą go zarówno z działalności detektywistycznej, jak i fryzury. Od lat układa włosy w idealny, ułożony niemalże od linijki, kwadrat. Na jednym z ostatnich zdjęć zaprezentował kolejne, szokujące dla internautów uczesanie. Po jego charakterystycznej fryzurze nie ma ani śladu! Jej miejsce zajęły mocno rozczochrane długie włosy: ..., że niby wszystkie mieściły się w kwadracie??? - napisała jedna z internautek. Krzysztof Rutkowski dodał wpis, w którym zareklamował catering dietetyczny, żartobliwie dodając: Dobrego wieczoru 😎 Po cateringu @ataksmaku nie tylko rosną mięśnie, ale także włosy i 😁 Ściskam Was ciepło 👊 Zdania internautów na temat nowych włosów Krzysztofa Rutkowskiego są podzielone. Jedni twierdzą, że detektyw, powinien wrócić do poprzedniej fryzury: - 😱😱😱😱to żart, to coś na głowie??? Panie Krzysztofie, radzę zmienić fryzjera😊 - Niczym Tarzan ale lepiej niż w tej poprzedniej. - Bardzo podobny do naszych praprzodków żyjących w koronach drzew....