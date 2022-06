Już jesienią rusza kolejna edycja „ Tańca z Gwiazdami ” i wygląda na to, że szykuje się zacięta rywalizacja. Do tej pory poznaliśmy już nazwiska trzech uczestników i niektóre z nich wzbudziły ogromne emocje. Teraz serwis pudelek.pl informuje, że kolejną gwiazdą 12. edycji tanecznego show Polsatu będzie młoda gwiazda Internetu – Kinga Sawczuk. 20-latka może okazać się największą rywalką 18-letniej Oliwii Bieniuk . Zapowiada się naprawdę wyjątkowa edycja! Kinga Sawczuk w 12. edycji "Tańca z gwiazdami" Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami" jeszcze przed rozpoczęciem wzbudza duże emocje. Najpierw produkcja zaskoczyła fanów zapraszając do tanecznego show Oliwię Bieniuk, a potem pojawiły się kolejne gwiazdy, których widzowie nie do końca spodziewali się zobaczyć w programie. Według informacji, jakie przekazał pudelek.pl w "Tańcu z Gwiazdami" nie zabraknie też gwiazdy Internetu. 20-letnia Kinga Sawczuk w sieci jest znana jako "Kompleksiara" i na Tok-Toku obserwuje ją ponad 5 milionów fanów, a w serwisie YouTube udało jej się uzyskać 500 tysięcy subskrybentów. To zaskakujące liczby w tak młodym wieku i można się spodziewać, że obserwatorzy Kingi Sawczuk w mediach społecznościowych okażą jej wsparcie w programie. Zdobędzie Kryształową Kulę? Zobacz także: Sylwia Bomba z "Gogglebox" wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"! Kinga Sawczuk jest jedną z największych gwiazd młodego pokolenia, która podbija Tik-Toka i Instagram. Teraz ma szansę zostać nową gwiazdą show-biznesu! Do tej pory produkcja "Tańca z Gwiazdami" jako pierwsze nazwisko nowej edycji ujawniła Oliwię Bieniuk . To było duże zaskoczenie, bo córka Anny Przybylskiej niedawno skończyła 18 lat i wygląda na to, że odważnie wkracza do...