Agnieszka Suchora o trudnych chwilach po śmierci Krzysztofa Kowalewskiego: "Czas trochę zabliźnia rany"

Wielbicielami polskiego kina, teatru i radia wstrząsnęła dziś informacja o śmierci Krzysztofa Kowalewskiego . Wielki aktor zmarł w wieku 83 lat. We wzruszających słowach pożegnała go żona, Agnieszka Suchora. Żegnają go koledzy ze sceny, dziennikarze i znawcy kina. Nie wszyscy wiedzą, że Kowalewski ma wnuczkę, Sachę. To córka syna z pierwszego małżeństwa - Wiktora. Choć dziewczyna na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych, zagrała nawet ze słynnym dziadkiem w polskim filmie. Rodzina Krzysztofa Kowalewskiego Krzysztof Kowalewski od 2002 roku był mężem o 31 lat młodszej Agnieszki Suchory. Ma z nią córkę Gabrielę. Pierwszą żoną wielkiego aktora była kubańska tancerka Vivian Rodriguez, z którą pobrali się w latach 60. Rozwiedli się po 3 latach, a piękna tancerka wyjechała do Paryża. Z tego związku w 1967 roku urodził się syn aktora, Wiktor. Jak podaje wikipedia, nie został jednak w Polsce - od 1981 stale przebywa za granicą. Wiktor Kowalewski obecnie mieszka w Kalifornii, podobnie jak jego córka i wnuczka Krzysztofa Kowalewskiego - Sacha Kowalewski. Polska publiczność poznała już dziewczynę dzięki jej roli w filmie "Proceder", gdzie wystąpiła obok słynnego dziadka. Wygląda na to, że dziewczyna chce iść w jego ślady - studiowała aktorstwo w Ruskin School of Acting w Los Angeles. W tygodniku "Na Żywo" deklarowała jakiś czas temu, że chciałaby zagrać w kolejnym polskim filmie, z tego też powodu planowała podszkolić język polski. Sacha często publikuje zdjęcia na Instagramie. Tak dziś wygląda. Wyświetl ten post na Instagramie. ...