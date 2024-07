W życiu Krzysztofa Ibisza układa się doskonale nie tylko w strefie zawodowej, ale także prywatnej. Jak wiadomo, prezenter jest w szczęśliwym związku z gwiazdą "Top Model", Joanną Kudzbalską, z którą doczekał się synka, Borysa. A jak to się stało, że ich drogi się spotkały? To naprawdę piękna historia miłości...

Jak Krzysztof Ibisz poznał Joannę Kudzbalską?

Krzysztof Ibisz przed naszą kamerą zdradził między innymi, że gdy poznał swoją ukochaną, to wówczas nie wiedział, że Joanna brała udział w "Top Model". Co ciekawe, również piękna modelka nie była świadoma, że Krzysztof Ibisz to prowadzący... "Tańca z gwiazdami"!

- To było fajne, ponieważ jak się poznaliśmy, to tak trochę też rozmawialiśmy o pracy. Ja w ogóle nie wiedziałem, że Asia brała udział w "Top model", a Asia nie oglądała telewizji i ja coś wspominam, że mam próby do "Tańca z gwiazdami", a Asia mówi "o, ty tańczysz w Tańcu z gwiazdami". Mówię nie, ja prowadzę - wyznał nam Krzysztof Ibisz.

Jak zatem wyglądało pierwsze spotkanie Krzysztofa Ibisza z Joanną? Gdzie do niego doszło? Zobaczcie nasze wideo powyżej, aby dowiedzieć się szczegółów!

