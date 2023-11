Krzysztof Ibisz znów jest singlem! Okazuje się, że prowadzący "Taniec z gwiazdami" od ponad roku nie spotyka się już z Patrycją Madejską. Czujność wszystkich uśpił ich pupil bulterier Nicpoń, z którym nadal oboje są widywani. Okazuje się, że po rozstaniu para dzieli się opieką nad psem.

Rozstaliśmy się w grudniu 2017 roku. Pozostajemy w dobrych koleżeńskich relacjach. Wspólnie opiekujemy się psem – powiedział Ibisz w "Fakcie".

Krzysztof i jego była poznali się ponoć w sklepie, w którym pracowała Patrycja. Byli parą od 2012 roku, a Ibisz w swojej ukochanej najbardziej cenił poczucie humoru i to, że złapała świetny kontakt z jego synami. Teraz jednak każde z nich układa sobie życie na nowo. Ibisz ostatnio sporo czasu spędza z byłą żoną...

Krzysztof Ibisz wróci do byłej żony?

Prezenter ma za sobą trudny czas. Najpierw rozstanie z narzeczoną, a potem śmierć ojca. Ibisz niedawno pożegnał swojego tatę, Władysława Ibisza. W tych ciężkich chwilach mógł liczyć na wsparcie byłej żony, Anny Nowak Ibisz. Niedawno Krzysztof spędził u niej sobotnie popołudnie.

Miło być zaproszonym na sobotni obiad przez @anna_nowak_ibisz_official . Odpoczynek po koszmarze ostatnich dni - napisał Ibisz.

Dla Krzysztofa rozstanie z ojcem było bardzo trudne, a dodatkowo zaledwie kilka dni po śmierci taty musiał poprowadzić "Taniec z gwiazdami". Nie miał wiele czasu na odpoczynek po tej stracie, ale była żona pomogła mu w tym trudnym momencie.

Po rozstaniu z Patrycją Krzysiek bardzo się zmienił. Zaczął się bardziej interesować nie tylko synem Vincentem, ale i samą Anią. Często się z nimi spotyka. Przynosi Ani kwiaty lub inne prezenty, gdy przychodzi po dziecko – zdradził informator "Faktu".

Kontakty Anny i Krzysztofa nie zawsze były dobre. Po rozstaniu Anna walczyła z byłym mężem o alimenty dla syna. Z czasem doszli do porozumienia. Teraz są przyjaciółmi, spotykają się w weekendy, a do tego Anna zaprosiła Krzysztofa do siebie na Wielkanoc. Myślicie, że jest szansa na wielki powrót? A może po prostu zostali przyjaciółmi?

Krzysztof Ibisz i Anna Ibisz Nowak w dniu ślubu

