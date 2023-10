Kilka miesięcy temu Krzysztof Ibisz powitał na świecie swoje trzecie dziecko. Joanna Kudzbalska-Ibisz urodziła we wrześniu, a w porodzie oczywiście towarzyszył jej mąż. Prezenter zaznacza, że był obecny przy wszystkich porodach swoich dzieci i podkreśla, że jest to świetny sposób na to, by relacja z dzieckiem, ale i partnerką była jeszcze lepsza. W rozmowie z "Party.pl" Krzysztof Ibisz opowiedział o tym, jak czuje się w roli ojca, jak wyglądał poród oraz jak przeszła to jego żona. Ma też dla przyszłych ojców jedną radę.

Krzysztof Ibisz ma dla przyszłych ojców jedną radę. "Nie chodzi o to, by być, ale towarzyszyć"

Krzysztof Ibisz nie kryje radości z faktu, że niedawno po raz trzeci został ojcem. W swoich mediach społecznościowych wielokrotnie zabierał głos na temat ciąży żony, a nawet pokazał swoją męską szpitalną wyprawkę. Od początku podkreślał, że bardzo świadomie podchodzi do tego ważnego etapu, jakim jest przygotowanie do powitania dziecka. Jak widać, bardzo poważnie traktował także poród, w którym chciał wspierać swoją ukochaną. Przyznaje, że jest to bardzo piękne, ale i trudne.

- Byliśmy razem w tym całym procesie. To jest najtrudniejsza i najpiękniejsza chwila, mam wrażenie, dla kobiety - ale i dla mężczyzny, który, jeżeli towarzyszy w tym całym procesie, to też jest bardzo trudne i bardzo piękne. Ja się czuję bardzo dobrze - skwitował Krzysztof Ibisz.

Gwiazdr Polsatu przed naszą kamerą przekazał pewną wskazówkę dla wszystkich przyszłych ojców:

- To jest coś niesamowitego. Mógłbym polecić panom, by towarzyszyli swoim partnerkom. Bo to chodzi o to, by towarzyszyć w tym wszystkim: oddychać ze swoją partnerką, masować ją, wspierać... Ja byłem przy wszystkich porodach i mam wrażenie, że ten kontakt z dzieckiem może być jeszcze lepszy. Nie przegapcie panowie tego momentu! - przekonuje prezenter.

