Krzysztof Ibisz zaręczył się? Jego wybranką ma być uczestniczka "Top model"

Wygląda na to, że Krzysztof Ibisz, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny, nie będzie ich świętował sam. Jak poinformował portal Pudelek.pl, znany prezenter... zaręczył się z gwiazdą "Top model"! Jego wybranką ma być Joanna Kudzbalska, z którą dzieli go 27 lat różnicy. Sprawdźcie szczegóły.

Krzysztof Ibisz zaręczył się z gwiazdą "Top model"?

Krzysztof Ibisz dokładnie 25 lutego, świętuje swoje 56. urodziny! To właśnie tego dnia do mediów dotarła informacja, że prowadzący "Taniec z gwiazdami" jest zaręczony. Według portalu Pudelek.pl, prezenter jest szczęśliwie zakochany w Joannie Kudzbalskiej, która pojawiła się w drugiej edycji programu "Top model". Modelka w programie zaszła wysoko i zajęła czwarte miejsce. Dziś ma już 29 lat i wiele wskazuje na to, że jej serce skradł Krzysztof Ibisz. Co konkretnie?

Do zaręczyn tej dwójki miało dojść już kilka tygodni temu. W styczniu, na profilu Joanny pojawiło się zdjęcie, na którym możemy podziwiać jej pierścionek z brylantem, który według informacji portalu, otrzymała właśnie od Krzysztofa Ibisza. Podobno para ostatnio była razem na wakacjach w Meksyku, a jakiś czas temu, prezenter zdecydował się wykupić nawet wielki baner z napisem: ASIU KOCHAM CIĘ.

Uwadze fanów i mediów nie umknęły również komentarze na instagramowym profilu Joanny Kudzbalskiej.

Wygląda na to, że ktoś mnie kocha w tym roku - napisała pod jednym ze swoich postów Joanna Kudzbalska. Zgadnij, kto to? - dopowiadał zalotnie Krzysztof Ibisz.

Komentarzy na instagramowym profilu Joanny Kudzbalskiej, które zostawia Krzysztof Ibisz nie brakuje. Prezenter zachwyca się modelką, często zamieszcza również romantyczne emotikonki.



Czekamy na oficjalne potwierdzenie tych doniesień, ale już życzymy narzeczonym wszystkiego dobrego i dużo miłości!

Czy to uczestniczka drugiej edycji "Top model", skradła serce Krzysztofa Ibisza?

Myślicie, że niedługo dowiemy się o ślubie tej pary?