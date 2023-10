Krzysztof Skiba, wraz ze swoją ukochaną pojawił się na naszej kanapie. Właśnie dlatego reporter Party.pl poruszył z popularną parą wiele ciekawych wątków. Jednym z nich była informacja o rozwodzie, która pojawiła się w mediach społecznościowych artysty. Dlaczego w taki sposób została ona przekazana? Muzyk właśnie rozwiał wszelkie wątpliwości.

Nie da się ukryć, że związek Krzysztofa Skiby od dłuższego czasu rozgrzewa internautów do czerwoności. Właśnie dlatego zaprosiliśmy samych zainteresowanych do studia Party.pl, gdzie zabrali głos w wielu ciekawych kwestiach. Krzysztof Skiba opowiedział nam m.in. o początkach relacji z Karoliną. Nie zabrakło także kilku zdań na temat kontrowersyjnego rozwodu. W końcu jakiś czas temu artysta opublikował na swoim Instagramie zdjęcie z nową ukochaną, w opisie natomiast przekazał oficjalną informację o rozwodzie. Wówczas wzbudził wiele kontrowersji. Teraz zakochani wyjaśniają, dlaczego informacja została przekazana w taki sposób. Okazuje się, że para wyprzedziła ruch paparazzi, którzy zrobili zdjęcia muzykowi w towarzystwie prawnika. Dlatego sami poinformowali o rozwodzie w taki sposób.

- Tam oczywiście paparazzi wbili, jak wszędzie paparazzi wbijają. I my w ogóle nie chcieliśmy, żeby przez jakiś czas było wiadomo, że już w ogóle jest ten rozwód. Ponad rok czasu mieszkaliśmy ze sobą i nie informowaliśmy o tym. To bardzo długo było wszystko ukrywane jakby - zaczęła Karolina.

Tej wtórował Krzysztof Skiba:

- Pojawiały się po prostu różne przecieki, wiadomo, media, prasa kolorowa bardzo to lubi, więc nie dało utrzymać się tego w tajemnicy przez to. Ponad rok chyba utrzymywaliśmy w tajemnicy, ale też takie sprawy rozwodowe nie trwają szybko. I tak w miarę bardzo szybko udało mi się rozwiązać małżeństwo, dlatego, że też doszliśmy z byłą żoną do porozumienia.