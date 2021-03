W ostatnim czasie Agnieszka Dygant musiała mierzyć się z wieloma nieprzychylnymi komentarzami, a fani zarzucają aktorce, że ta zbyt mocno ingeruje w swoją urodę. Choć gwiazda utrzymuje, że nigdy nie używała "żadnych wypełniaczy i żadnych botoksów", internauci wciąż nie dają za wygraną i sądzą, że majstrowała ona nie tylko przy ustach, ale i przy policzkach. Teraz na temat metamorfozy Agnieszki Dygant wypowiedział się słynny chirurg gwiazd. Co o jej przemianie sądzi Krzysztof Gojdź? Niewiarygodne, do kogo ją porównał...

Krzysztof Gojdź komentuje metamorfozę Agnieszki Dygant

Odkąd Agnieszka Dygant na początku lutego pojawiła się w studiu "Dzień Dobry TVN" kontrowersje wokół jej osoby nie gasną. Choć głównym tematem rozmowy była czwarta część filmu "Listy do M.", widzów zdecydowanie bardziej zaciekawił, a nawet zszokował, wygląd aktorki, która w produkcji wciela się w postać Kariny, filmowej żony Piotra Adamczyka. Jak się okazuje, fani nie do końca uwierzyli gwieździe, że jej odmienione usta to efekt noszenia aparatu ortodontycznego.

Aga uwielbiam Cię, ale czemu zeszpeciłaś tak te usta? 🤦‍♀️ Jesteś piękną kobietą i wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem. Nie piszę tego złośliwe byś poczuła się urażona absolutnie. Cenię Ciebie jako aktorkę i szanuję, bo jesteś zajebista 💪 ale nie rób już nic więcej z ustami - mogliśmy przeczytać w jednym z licznych komentarzy odnoszących się do jej metamorfozy.

Cóż, nowy wygląd ust Agnieszki Dygant zdecydowanie nie przypadł do gustu jej fanom. Co na to ekspert w swojej dziedzinie i znany chirurg medycy estetycznej, z którego pomocy chętnie korzystały polskie gwiazdy, a także uczestniczki programu "Niezwykłe Przypadki Medyczne" TVN Style - Krzysztof Gojdź?

W rozmowie z Faktem Krzysztof Gojdź postanowił stanąć w obronie aktorki. Lekarz stwierdził, że to naturalne, że w tym wieku skóra traci elastyczność i lekko opada, a kobiety decydują się na poprawę swojego wyglądu.

Uważam, że to nic złego trochę poprawić wolumetrię twarzy. Faktycznie jej twarz trochę się zmieniła, ale według mnie naprawdę mogło być gorzej – tłumaczył.

Według chirurga Agnieszka Dygant wygląda wspaniale, a co więcej, porównał ją nawet to jednej z topowych, światowych gwiazd. Zgadniecie do której?

Wiele naszych rodzimych celebrytek o wiele gorzej ingeruje w swój wygląd. A według mnie Agnieszka wcale nie wygląda źle, przecież to nasza polska Julia Roberts, która ma uśmiech od jedynek do ósemek! Najszerszy uśmiech w polskim show-biznesie! - podsumował.

Zgadzacie się z Krzysztofem Gojdziem?

Krzysztof Gojdź to znany chirurg medycyny estetycznej, który postanowił otworzyć własną klinikę w Stanach Zjednoczonych. Lekarz często wypowiadał się na temat gwiazd i ich metamorfoz, a także prowadził program "Niezwykłe Przypadki Medyczne" w TVN Style.

Teraz postanowił zabrać głos w sprawie szeroko komentowanej metamorfozy Agnieszki Dygant.

Wiele osób zarzuca jej nadmierną ingerencję w swój wygląd, jednak chirurg jest innego zdania. Zgadzacie się z nim?