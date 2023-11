Małgorzata Rozenek-Majdan opublikowała zdjęcie nowego manicure. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, w końcu gwiazda stale pokazuje efekty wizyt u fryzjera czy kosmetyczki, jednak tym razem zrobiła to niedługo po pogrzebie Piotra Woźniaka-Staraka. Pod fotografią pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy, które zdenerwowały celebrytkę i zdecydowała się odpowiedzieć!

Na pogrzebie Piotra Woźniaka-Staraka pojawiło się mnóstwo gwiazd. Pożegnały one producenta nie tylko swoją obecnością na uroczystościach pogrzebowych, ale też przejmującymi wpisami w mediach społecznościowych. Tego dnia nie mogło zabraknąć też Małgorzaty i Radosława Majdanów. Gwiazda TVN niedługo potem na Instagramie opublikowała zdjęcie swoich paznokci. Pod fotografią napisała, że to na prośbę fanek, które były zachwycone jej manicure:

Jedna z Internautek zapytała wprost gwiazdę, o to zdjęcie, które uznała za niesmaczne. Dlaczego?

Czy Pani osobiście prowadzi ten profil ? Bo jeśli tak, to wstawianie reklamy paznokci w drodze na pogrzeb na pół godziny przed pożegnaniem P.W.S dyskusja j.w jest co najmniej niesmaczna...

Małgorzatę Rozenek-Majdan wyraźnie zdenerwował ten komentarz. Szybko odpowiedziała Internautce:

Odbieram Pani wpis jako klasyczną formę hipokryzji, debilizmu i propagowanie hejtu. Hipokryzji, bo wydaje się Pani, że jest o wiele lepsza ode mnie i może mnie pouczać, a tym wpisem pokazała Pani, że jest dokładnie na odwrót. Debilizmu, bo ani to reklama, ani w drodze na pogrzeb, ani na pół godziny przed. Następnym razem Pani Mądralo proszę sprawdzić cokolwiek. A propagowanie hejtu, bo zapewne jest pani zachwycona, że niektóre media skrzętnie wykorzystały Pani wpis do złośliwości, zupełnie nie na miejscu w moją stronę. I to Pani uważa się za dobrego, lepszego człowieka? Serio? - czytamy na Instagramie gwiazdy.