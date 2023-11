W sobotę stacja TVN wyemitowała 1. odcinek „Hipnozy” Filipa Chajzera. Zasady programu są proste - w każdym odcinku pojawia się pięcioosobowa drużyna, która musi wykonać proste zadania, ale pod wpływem hipnozy. Artur Makieła, na co dzień pracujący jako coach, wprowadza uczestników w stan hipnozy, a potem im... rozkazuje. W pierwszym odcinku jednemu z uczestników wydawało się, że jest goły, inny miał ryczeć jak dinozaur, kolejny udawać, że wszyscy są w nim zakochani.

Niestety, 1. odcinek „Hipnozy” spotkał się z ostrymi komentarzami! Internauci zarzucają stacji, że uczestnicy są podstawieni, udają tylko stan „Hipnozy”, a co więcej… format jest plagiatem angielskiego programu! Poprosiliśmy stację TVN o komentarz w sprawie zarzutów.

Zapytaliśmy stację TVN, czy w programie naprawdę wystąpili statyści i na czym polegał dobór uczestników.

Bzdura, nie korzystaliśmy z żadnych profesjonalnych aktorów czy statystów zatrudnionych na potrzeby tej produkcji. Gdybyśmy decydując się na ten program mieli podejrzenia, że to wszystko jest ustawione to nie oszukiwalibyśmy najpierw samych siebie, a potem widzów. (…) Producenci spędzili wiele godzin na castingach, wybierając odpowiednich ludzi, a nawet eliminując tych, których podejrzewali o udawanie. Podobno około jednej trzeciej ludzi jest podatnych na taką hipnozę, a jeszcze zależało nam na tym, żeby uczestnicy wybrani do programu potrafili na tyle uruchomić w tym stanie swoją wyobraźnię, żeby była z tego dobra zabawa. Niedowiarków zapraszam na castingi przed następną serią, może okaże się że sami są w tej grupie. Oczywiście nie podejmujemy jeszcze decyzji o kontynuacji, ale wyniki pierwszego odcinka są co najmniej zachęcające. Zwłaszcza w młodszych grupach widzów program miał bardzo dużą oglądalność - powiedział nam Bogdan Czaja, Zastępca Dyrektora Programowego TVN.