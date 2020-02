Krystyna z "Rolnik szuka żony" padła ofiarą dyskryminacji. "To wymaga zgłoszenia do rzecznika!"

Krystyna z "Rolnik szuka żony" wyznała, że została ofiarą dyskryminacji. Wraz ze swoją partnerką chciała wziąć udział w biegu walentynkowym, lecz decyzją organizatora nie mają szansy na zwycięstwo w wyścigu. Dlaczego?

Krystyna wzięła udział w "Rolnik szuka żony", ale nie znalazła tam miłości. Dziś tworzy szczęśliwy związek z Agnieszką. Panie planują wziąć ślub już w 2020 roku. Krystyna relacjonuje w sieci przygotowania do uroczystości. Pochwaliła się nawet nową sylwetką. Uczestniczce "Rolnika" udało się zrzucić aż 13 kg! Jak sama przyznała, w ćwiczeniach towarzyszy jej wybranka.

Zobacz także: Krystyna z "Rolnik szuka żony" zdradziła szczegóły ślubu ze swoją partnerką! Gdzie odbędzie się uroczystość?

Krystyna z "Rolnik szuka żony" o dyskryminacji par jednopłciowych

Krystyna z drugiej edycji "Rolnik szuka żony" pracuje nad swoją sylwetką przed ślubem. W uprawianiu sportu towarzyszy jej również Agnieszka, jej ukochana. Panie postanowiły wziąć udział w biegu walentynkowym, jednak zagłębiając się w regulamin okazało się, że nie mogą wystartować jako para:

A że jestem nauczona, że czyta się zawsze zapisy drobnym druczkiem, to zajrzałam również i do regulaminu. Nie możecie sobie nawet wyobrazić, jakie było moje zdziwienie, kiedy przeczytałam poniższe: ⬇️ 🤔 „1. W Wydarzeniu będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa (par) bez podziału na kategorie wiekowe. Do wyniku końcowego będzie brany łączny czas drużyny (kobiety i mężczyzny). Aby każda z drużyn miała równe szanse Organizator przyjmuje, że parę stanowi kobieta i mężczyzna. Drużyny tylko męskie lub tylko kobiece oraz zawodnicy startujący indywidualnie nie będą brani pod uwagę przy wręczaniu nagród za trzy pierwsze miejsca.” 🔔 - napisała na Instagramie Krystyna.

Niezrażona zapisem w regulaminie postanowiła wyjaśnić sprawę i zapytać organizatora, dlaczego pary jednopłciowe są dyskryminowane podczas biegu:

Wystosowałam natychmiast mail do organizatora z zapytaniem, dlaczego dyskryminuje pary damsko-damskie lub męsko-męskie. 🙀I tu organizator wydaje się jeszcze bardziej się pogrążył. W odpowiedzi czytam: „Gdyby pojawiło się trzy pary tylko męskie i byliby to dobrzy zawodnicy, to kobiety nie miałyby szansy na tzw .pudło...” „Proszę przejrzeć wyniki biegów, choć z Pani postawy mogę domniemywać, że to niczego nie zmieni... Pierwsza kobieta na 24. miejscu” - czytamy w jej wpisie.

Zdenerwowana Krystyna uznała ten regulamin za krzywdzący i zastanawia się, czy nie ubiegać się o swoje prawa do uczestnictwa:

Dla mnie sprawa jest jasna i nie ulega wątpliwości, iż wymaga ona zgłoszenia do Rzecznika - stwierdziła celebrytka.

Ma rację?

Zobacz także: Krystyna z "Rolnik szuka żony 2" szykuje się do ślubu ze swoją partnerką! Pokazała jej zdjęcia

Krystyna z "Rolnik szuka żony" szykuje się do ślubu ze swoją partnerką. Na Instagramie odniosła się do nieprzyjemnej sytuacji, do której doszło, kiedy chciała wziąć udział w biegu walentynkowym ze swoją partnerką

Instagram

Panie planują ceremonię ślubną w 2020 roku. Krystyna przygotowania do ślubu relacjonuje w sieci