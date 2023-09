Krystyna Janda dzień po wypadku, zaapelowała o pilną pomoc. "Żeby to wszystko jak najszybciej się skończyło"

Anna Mucha nie zagra już w spektaklu "Single po japońsku". Co się stało? Kilka tygodni temu pojawiła się informacja o przełożeniu spektaklu w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim z 8 października na grudzień z powodu złego stanu zdrowia Muchy. Aktorka na początku października trafiła bowiem do szpitala z powodu wycieńczenia organizmu. Odwołano spektakl z jej udziałem, a więc wszyscy zaczęli się zastanawiać, co dzieje się z aktorką. Całe szczęście aktorka szybko doszła do siebie i wróciła do pracy, o czym poinformowała na Instagramie. Teraz pojawiły się informacje, że aktorka już nie pojawi się w spektaklu "Single po japońsku", bo producent spektaklu Teatr My zakończył z nią współpracę. Jaka jest prawda? Pojawiły się dwa oświadczenia w tej sprawie. Anna Mucha nie zagra w spektaklu Single po japońsku. Agencja wydała OŚWIADCZENIE: Agencja Monolit napisała, jaka jest prawda. Agencja Artystyczna Monolit oświadcza, iż informacja o rzekomym wyrzuceniu Pani Anny Mucha z teatru jest nieprawdziwa. Z tego co wiemy, umowa po prostu nie została przedłużona. Prosimy także o nie podawanie fałszywych informacji dotyczących powodu rezygnacji teatru ze współpracy z Panią Anną Muchą - napisała Agencja Monolit. Na profilu Teatru My na Facebooku również pojawiło się oświadczenie w tej sprawie: Szanowni Państwo. W związku z tym, iż w dniu 10.12.2016 r. zakończyliśmy współpracę z aktorką - Panią Anną Muchą, bardzo przepraszamy, ale zmuszeni jesteśmy do odwołania bądź przesunięcia terminu spektaklu Single po japońsku, jaki miał odbyć się w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 17 grudnia 2016 r. Jednocześnie podkreślamy, że spektakl nie został odwołany ani z winy Teatru im. J.Osterwy w Gorzowie Wlkp. ani z winy organizatora tego spektaklu tj. Agencji Monolit. Producenci w.w spektaklu - Teatr...