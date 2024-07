Grzegorz Krychowiak to ostatnio jedno z najgorętszych polskich nazwisk - za sprawą Euro 2016 i świetnego występu Polaków na mistrzostwach oraz - głośnego transferu do Paris Saint-Germain. Krychowiak wrzucił wczoraj zdjęcie ze swoją ukochaną Celią - wszyscy myśleli, że para po prostu odpoczywa po Euro i jest na randce w restauracji, a okazuje się, że para... świętuje właśnie transfer piłkarza w luksusowym pałacu w Paryżu! Krychowiak mógł zostać kupiony za 28 milionów euro, a kontrakt został zawarty na 5 lat.​ Jak podaje Tvn24.pl, Krychowiak razem z Celią przebywają obecnie w Royal Monceau i to z tego miejsca pochodzi zamieszczone przez niego zdjęcie.

Royal Monceau w Paryżu to raczej nie hotel, a wspaniały pałac, który hotelem jest nazywany tylko "funkcyjnie". Krychowiak właśnie tutaj ustala już końcowe szczegóły w sprawie transferu. Na salonach Royal Monceau czas spędzały największe osobistości świata, m.in. Coco Chanel, Winston Churchill czy Walt Disney.

Jak widać, Krychowiak na salonach czuje się jak ryba w wodzie! Celia również! Jeszcze raz gratulujemy transferu!

Tajemnica zdjęcia rozwiązana!

Krychowiak z Celią mają zapewne podobny widok z okna ;)

I jedzą takie pyszności!

Grzegorz Krychowiak pochwalił się transferem do PSG. Gratulujemy!

