Joanna Krupa skomentowała pojawienie się Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego na pokazie mody, podczas którego aktorka po raz pierwszy pokazała ciążowe krągłości. I choć kilka tygodni wcześniej gwiazda zdementowała medialne informacje dotyczące jej ciąży, to teraz okazało się, że rzeczywiście już wkrótce zostanie mamą. Joanna Krupa nie ukrywa, że była zaskoczona zachowaniem Katarzyny Warnke.

Na pokazie marki MMC pojawiła się między innymi Joanna Krupa. Modelka w rozmowie z reporterem portalu pomponik.pl przyznała, że na modowej imprezie nagrywano program "Top Model". Jurorka show była więc zaskoczona widokiem Katarzyny Warnke, która postanowiła pokazać ciążowy brzuszek na wybiegu. Jak Joanna Krupa oceniła zachowanie aktorki, która właśnie w taki zaskakujący sposób przekazała radosną wiadomość?

Jak jest ktoś szczęśliwy i się cieszy, to dlaczego tego nie pokazać. Każdy ogłasza to inaczej - wyznała w rozmowie z portalem. - Byłam zaskoczona bo to mi trochę nie pasowało, bo wiesz tutaj nagrywamy "Top Model" i ja się koncentrowałam na naszych kandydatach. To mi do końca nie pasowało, że nagle tutaj oni byli. Byłam zaskoczona, ale super wyglądali - zapewnia Joanna Krupa.