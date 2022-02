Królowa Elżbieta II ma koronawirusa. Jak czuje się brytyjska królowa? 

Takiego obrotu sprawy chyba nikt się nie spodziewał! Książę William zastąpi swoją babcię w pełnieniu obowiązków! Przed młodym księciem jest zatem naprawdę wielkie wyzwanie. Dlaczego zapadła taka decyzja? Czy to zmiana na dłużej? Sprawdźcie! Zobacz także: Koronawirus w Polsce, co nas czeka? Jest optymistyczna wizja: "to niedługo się skończy"! Książę William zastąpi Królową Elżbietę II Od pewnego czasu coraz więcej Brytyjczyków martwiło się o królową Elżbietę II . Wszystko za sprawą epidemii koronawirusa , która dotarła też do Wielkiej Brytanii. Fani brytyjskiej rodziny królewskiej zaczęli się obawiać, że monarchini może zarazić się groźnym wirusem, co w jej wieku mogło być bardzo ryzykowne. Królowa ma już bowiem 93 lata. Jak wiadomo, Elżbieta II ma do wypełnienia szereg królewskich obowiązków. Często spotyka się też z delegatami z różnych zakątków świata, więc w obecnej sytuacji takie wizyty mogłyby być bardzo niebezpieczne dla 93-letniej monarchini. W związku z tym zapadła przełomowa decyzja. Jak podają brytyjskie media, obowiązki królowej Elżbiety przejmie jej wnuk, książę William! To właśnie William wyręczy swoją babcie w najbliższym czasie. Podobno królowa wyjechała już z Londynu i przebywa na zamku w Windsor. Co prawda początkowo przedstawiciele Pałacu Buckingham zaprzeczali medialnym doniesieniom o ewakuacji królowej, jednak teraz te głosy już się nie pojawiają. Dlaczego to książę William, a nie jego ojciec - książę Karol przejął obowiązki królowej? Jak wiadomo w przypadku zakażenia koronawirusem on także znajduje się w grupie ryzyka, bowiem ma już 71 lat. Nic więc dziwnego, że pałac nie chce ryzykować także jego zdrowia. My zaś jesteśmy przekonani,...