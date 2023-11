Reklama

Choć żoną księcia Harry'ego jest od kilku miesięcy, to Meghan Markle wciąż nie może przyzwyczaić się do królewskiej etykiety. Amerykanka łamie protokół przez wybór swoich kreacji, ale także przez to, że zamyka za sobą drzwi do samochodu i rozdaje autografy. Kolejna wpadka, jakiej dopuściła się księżna, zdenerwowała już nie tylko fanów rodziny królewskiej, ale i samą królową! Co tym razem zrobiła żona księcia Harry'ego?

Meghan zdenerwowała królową

Kilka dni temu pisaliśmy o British Fashion Awards. Na imprezie niespodziewanie pojawiła się księżna Meghan, która powinna unikać tego typu wydarzeń. Żona księcia Harry'ego będąc w szóstym miesiącu ciąży pojawiła się na scenie, aby wręczyć jedną z nagród. Aktorka od razu skupiła na sobie wszystkich uwagę. Bo nie tylko nie powinno jej tam być, ale i złamała protokół. Jak? Markle pokusiła się o czarny kolor na paznokciach, który jest zakazany.

To jednak nie zdenerwowało królowej Elżbiety II, a sytuacja, która miała miejsce chwilę później. Amerykanka trzymając się na brzuch zapozowała do zdjęcia z Clare Waight Keller i Rosamundem Pike. Fotografię opublikował organizator imprezy, jednak szybko usunął ją z sieci. Jak się okazało, gdy tylko królowa zobaczyła zdjęcie, nakazała niezwłocznie je wykasować. Meghan od kilku miesięcy jest przecież księżną i nie powinna dłużej pozować jak celebrytka! Zdjęcie w ogólnie nie powinno zostać wykonane, a co dopiero umieszczone w sieci.

Czy Meghan Markle przestanie kiedyś łamać protokół? Tego nie wiadomo. Amerykance zdarza się coraz mniej wpadek, jednak wydaje się być niemożliwym, aby księżna zniwelowała je do zera. A za to niektórzy ją kochają najbardziej!

Tak prezentowała się Meghan na BFA:

Czy Meghan przestanie łamać protokół?