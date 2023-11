Królowa Elżbieta II ma już 92 lata i do tej pory była w doskonałej formie. Wciąż jest bardzo aktywna, pełni wszystkie swoje obowiązki, a do tego jeździ samochodem czy konno. Brytyjczycy nie mieli więc żadnych powodów, by niepokoić się o stan jej zdrowia.

Reklama

Do teraz. Świat obiegły bowiem najnowsze zdjęcia królowej Elżbiety II, które zrobiono jej podczas wizyty króla Abdullaha i królowej Ranii w Pałacu Buckingham. Wszyscy zwrócili uwagę na bardzo niepokojący ślad na ręce królowej.

Królowa Elżbieta II ma problemy ze zdrowiem?

Mimo że królowa Elżbieta II uczestniczyła w spotkaniu i na pierwszy rzut oka wygląda na zdrową, to jednak uważni obserwatorzy natychmiast zwrócili uwagę na wielki siniak na jej dłoni. To zaniepokoiło wszystkich! Na Twitterze natychmiast zaczęły się dyskusje na temat stanu zdrowia królowej.

Wygląda na to, że się uderzyła albo coś spadło jej na rękę, nie ma się czym przejmować. Królowa ma 92 lata, w tym wieku wystarczy lekko uderzyć się w rękę, by powstał tak rozległy siniak. Zobaczcie, że poza tym prezentuje się tak cudownie jak zawsze - piszą internauci.

Co ciekawe, serwis "Daily Mail" postanowił poprosić lekarza o komentarz w tej sprawie. On także jest zdania, że może istnieć wiele powodów, przez które królowa ma sinika. Nie należy jednak od razu zakładać najgorszego.

Powodów może być kilka, od uderzenia po problemy z krążeniem. Królowa wydaje się być w świetnej kondycji, więc obstawiałbym raczej niewielki uraz - powiedział lekarz.

Mamy nadzieję, że królowej faktycznie nie dolega nic poważnego. Taki ślad mógł jednak zostawić szpitalny wenflon. Myślicie, że królowa trafiła ostatnio do szpitala i faktycznie są powody do niepokoju o jej zdrowie i życie?

Zobacz także

Na pierwszy rzut oka królowa jest w świetnej formie

East News

Wystarczy się jednak przyjrzeć, by zobaczyć wielkiego siniaka na jej dłoni

East News

Reklama

Zobacz także: Pijana Camilla uderzyła Królową?! Szokujące doniesienia z Wielkiej Brytanii!