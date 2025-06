Karol Nawrocki, prezydent-elekt Rzeczypospolitej Polskiej, w poruszającym wywiadzie udzielonym stacji TV Republika, odniósł się do fali hejtu wymierzonej w jego 7-letnią córkę, Kasię Nawrocką. Internetowe komentarze skierowane w stronę dziecka wywołały silne emocje

Karol Nawrocki udzielił wywiadu w TV Republika w kontekście rosnącego zainteresowania jego życiem prywatnym. Dziennikarka TV Republika Danuta Holecka podczas rozmowy z prezydentem-elektem poruszyła temat krytyki jego córki, jaka miała miejsce po wieczorze wyborczym i nie kryła oburzenia. Holecka przyznała, że komentarze pod adresem 7-letniej Kasi przekroczyły wszelkie granice przyzwoitości.

Krytyczne wpisy skierowane przeciwko małej Kasi oburzyły tysiące internautów i znanych osób, które stanęły w obronie dziewczynki. Głos zabrała też jej mama Marta Nawrocka, a teraz to prezydent-elekt stanął po stronie 7-letniej Kasi:

Karol Nawrocki podkreślił też, że jego zdaniem córka była bardzo grzeczna, uśmiechała się i zachowywała tak jak zawsze, bo jest bardzo otwartą dziewczynką:

Była bardzo grzeczna, wysyłała serduszka, uśmiechała się. Jestem dumny z tego, że mam taką otwartą, wspaniałą, kochaną córkę Kasię i myślę, że miłością trzeba właśnie odpowiadać na akty nienawiści w stosunku do dziecka, bo to, co działo się w internecie… Myślę, że największym bólem tych wszystkich, którzy pozwolili sobie na tego typu komentarze jest właśnie uśmiech mojej córki i dystans do tego wszystkiego.

dodał prezydent elekt