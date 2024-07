Jeśli wskazać najbardziej oczekiwaną premierę filmową tego roku w Polsce to z pewnością jest to produkcja Jana Komasy "Miasto 44". Obraz wejdzie do kin w połowie września, a wczoraj tysiące widzów miało okazję uczestniczyć w wyjątkowej projekcji na Stadionie Narodowym. Wśród nich znalazło się również sporo znanych twarzy. Przypomnijmy: Gwiazdy na premierze głośnego filmu "Miasto 44" na Stadionie Narodowym

Sponsorzy i producenci filmu zadbali o to, aby na stadionie pojawiła się ścianka i przestrzeń dla fotoreporterów, gdzie pozowała większość przybyłych gwiazd. Nie wszyscy jednak zdecydowali się na pozowanie do zdjęć. Okazuje się, że na premierze filmu obecna była też Małgorzata Kożuchowska, ale próżno szukać jej w agencjach fotograficznych. Aktorka jest obecnie w mocno zaawansowanej ciąży i najwyraźniej potraktowała seans "Miasta 44" jako prywatne wyjście. Swoimi refleksjami po obejrzeniu filmu podzieliła się natomiast na Facebooku.



MIASTO 44 Jana Komasy- film zaskakujący, mocny ,bolesny, bez znieczulenia, na światowym poziomie. I młodzi aktorzy od których nie można oderwać oczu. Gratuluję! - napisała.

Kożuchowska z uwagi na swój stan, jest ostatnio ulubienicą paparazzi.

