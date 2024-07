1 z 27

Wczoraj na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się wyjątkowa projekcja filmu Jana Komasy "Miasto 44" - jednego z najbardziej oczekiwanych obrazów ostatnich lat. Produkcja wchodzi do kin dopiero we wrześniu, ale w środowy wieczór tysiące widzów mogło zobaczyć go na dużym ekranie po raz pierwszy. Wśród nich nie zabrakło gwiazd, pojawili się m.in. Roma Gąsiorowska, Radzimir Dębski, Robert Kupisz, Maryla Rodowicz czy Antoni Królikowski.

Zobaczcie galerię zdjęć z tego wydarzenia: