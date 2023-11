Reklama

Od tygodnia Polska żyje sprawą z Koszalina, gdzie w miniony piątek w jednym z escape roomów, doszło do tragicznego pożaru. Pięć 15-latek bawiło się na imprezie urodzinowej w pokoju zagadek, gdy doszło do pożaru. Nastolatki utknęły w 7-metrowym pokoju bez wyjścia ewakuacyjnego. Według ustaleń, zatruły się tlenkiem węgla. Wczoraj odbył się ich pogrzeb. Prokuratura ujawniła nowe ustalenia w sprawie.

Tragedia w Koszalinie: nowe ustalenia

W sprawie tragicznego pożaru przesłuchano już właściciela budynku, który prowadził escape room, a także kobietę, która zarejestrowała działalność. 28-letni Miłosz S., wnuk wyżej wymienionej kobiety, który zaprojektował pokój zagadek, usłyszał już zarzut umyślnego stworzenia niebezpieczeństwa pożaru, a także nieumyślnego spowodowania śmierci pięciu osób.

RMF FM informuje, że Miłosz S. nie chce składać wyjaśnień w sprawie pożaru, ale rozmawiał o źródłach swojego utrzymania. Prokuratura dowiedziała się m.in. że escape room, w którym wybuchł pożar, nie był jedynym, w którym pracował i który zaprojektował. Miłosz S. projektował zagadki, a także realizował plany w escape roomach. Kilka takich miejsc w województwie wielkopolskim zostało stworzonych przez niego.

Obecnie trwają kontrole we wszystkich escape roomach w Polsce. Wykryto już 1600 nieprawdiłowości, a co dziesiąty lokal został zamknięty. Do dziś do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego mają wpłynąć raporty kontroli escape roomów ze wszystkich województw.

Miłosz S. usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci

