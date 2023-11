1 z 5

Tak wiele ich łączy. Miłość do podróży, miłość do ryzyka, miłość do ludzi i obcych kultur. Aż trudno uwierzyć, że Martynę Wojciechowską (43 l.) i Przemysława Kossakowskiego (46 l.) dopiero teraz połączyło wielkie uczucie (Wojciechowska i Kossakowski całują się w centrum miasta! Wiemy, jakie plany mają na przyszłość! TYLKO U NAS!). Wojciechowska i Kossakowski znani są ze swojej wytrwałości i każde z nich uwielbia w stu procentach panować nad swoim życiem. Są do siebie zadziwiająco podobni - i właśnie to może martwić niektórych ich znajomych, którzy nie są pewni w stu procentach co do ich przyszłości.

Czy ich związek ma szansę przetrwać? Czy to co łączy Martynę i Przemysława, jeszcze bardziej ich scali, a może wręcz przeciwnie? Sprawdźcie w naszej galerii!