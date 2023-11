2 z 7

Przemysław wolny czas spędzać będzie w siedlisku na Podlasiu. Kossakowski nie zdecydował się jeszcze na stałe przeprowadzić do Martyny. Kiedy wpada do stolicy, jedynie u niej pomieszkuje. Na co dzień dziennikarz ceni sobie spokój i kontakt z naturą. I podobno na razie nie zmierza tego zmieniać!