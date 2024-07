Kasia Tusk jest jedną z najpopularniejszych blogerek w naszym kraju. Premierówna na swojej stronie prezentuje modowe stylizacje, którymi inspiruje się później wiele młodych dziewczyn. Na zdjęciach jakie znajdziemy w sieci córka Donalda Tuska zawsze ma perfekcyjny makijaż i nieskazitelną cerę. Co zatem robi, że tak pięknie wygląda? Zobacz: Amerykański magazyn zachwyca się Kasią Tusk

W swoim ostatnim wpisie Kasia zdradziła jakich używa kosmetyków. Okazuje się, że Tusk stawia przede wszystkim na marki z górnej półki.

- Nie wierzę w diametralne zmiany po stosowaniu piekielnie drogich kosmetyków i w magiczne działania kremów przeciwzmarszczkowych, ale jestem pewna, że skrupulatna i rozważna pielęgnacja naszej twarzy może przynieść wymierne efekty - napisała w poście Tusk.

Blogerka pochwaliła się, że w swojej kosmetyczce ma m.in. odżywkę do rzęs za 290 złotych, krem pod oczy za 150 złotych marki Pat&Rab by Kinga Rusin oraz serum do twarzy za ponad 300 złotych. Na zdjęciach jakie Kasia zamieściła w sieci widać również, że w ma w posiadaniu puder Chanel, który średnio kosztuje ok. 170 złotych.

Jak widać, Kasia Tusk nie lubi oszczędzać na swoim wyglądzie. Przypomnijmy, że ostatnio w rozmowie z magazynem "Uroda" o swojej kosmetyczce opowiedziała Aleksandra Kwaśniewska. Zobacz: Ile Ola Kwaśniewska miesięcznie wydaje na kosmetyki?

