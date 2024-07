Karolina Korwin Piotrowska słynie z ciętego języka i bezpardonowych opinii na temat polskiego show-biznesu i rodzimych gwiazd. Od jej surowej oceny nie uciekną nawet największe nazwiska ze świata muzyki czy filmu i tak naprawdę nikt nie może liczyć na taryfę ulgową w przypadku spektakularnej wpadki. Przypomnijmy: Są już fragmenty nowej książki Korwin. Tak ostro o Górniak jeszcze nie było

Dziś na rynku swoją oficjalną premierę ma druga książka Korwin, tym razem zatytułowana przewrotnie "Ćwiartka raz". Co w niej znajdziemy? Z pewnością jest to wydawnictwo zupełnie inne niż "Bomba", która rok temu sporo namieszała na rodzinnym rynku medialnym i spowodowała, że parę gwiazd nerwowo patrzyła na telefon. "Ćwiartka" to nostalgiczna podróż w głąb ostatnich 25 lat w polskiej kulturze i mediach. Tym razem Karolina skupiła się nie tylko na show-biznesie, co z pewnością uciszy krytyków zarzucających jej, że ostatnio zbyt mocno angażuje się w tematy celebryckie.

Redakcja AfterParty.pl jest po lekturze tego liczącego niemal 800 stron giganta i po przeczytaniu książki Korwin śmiało można powiedzieć, że to zgrabne i kompletne podsumowanie mijającego ćwierćwiecza. Jeśli wydaje wam się, że wiecie o show-biznesie wszystko - w "Ćwiartce" czeka na was garść ciekawostek i faktów, o których nie mówi się już od dawna. Karolina bezlitośnie przypomina dawne wpadki, ale również chwali. Dziennikarka pozwala sobie też na mocny subiektywizm i wątki autobiograficzne.



Ta książka będzie, rzecz jasna, o mnie, ale i tym, co na przestrzeni tych dwudziestu pięciu szalonych lat ukształtowało mnie w kraju nad Wisłą, jako osobę, która siedząc teraz w swoim mieszkaniu - kupionym na kredyt, który spłacać będę do śmierci - pisze na hipsterskim komputerze, przedstawiając bezczelnie subiektywną wersję świata. Mojego świata. Filmów, piosenek, płyt, książek, gazet, komiksów, programów telewizyjnych i radiowych, gadżetów, diet, nałogów, celebrytów, gwiazd i innych zjawisk - czytamy we wstępie "Ćwiartki".

