Karolina Korwin Piotrowska ostro o Weronice Rosati! Znana dziennikarka, pisarka i specjalistka od kina wypowiedziała się na temat kariery aktorki, która od kilku lat próbuje swoich sił w Los Angeles. Choć zagrała w kilku znanych filmach i serialach, były to zazwyczaj epizodyczne role. Weronika zasłynęła też w kilku rozbieranych scenach. Karolina Korwin Piotrowska kibicuje aktorce, ale uważa, że wcale nie zrobiła tak dużej kariery, jak przedstawia to sama w mediach.

Mam problem z Weroniką Rosati. To dziewczyna, w którą ja wierzę, że coś zrobi za wielką wodą. Jest jednak uzależniona od bycia w mediach i lubi to. Widzę to po jej ostatniej aktywności i tym, jak mówi o swoich partnerach w mediach, całe szczęście bez nazwiska (...) Ludzie na ulicy nie byliby w stanie powiedzieć, w jakim ona filmie zagrała. Może ktoś ją widział w serialu “Strażacy”, w którym się przemywa na piątym planie albo widział “Luck”, gdzie ona pokazuje biust doceniony przez amerykańskich dziennikarzy (...) Mamy trochę zawiedzione nadzieje, przy niesłychanie nadętym medialnym balonie. Pamiętam te sesje z napisem - Hollywood. Wszystkie sobie tam robiły zdjęcie. Wszystkie jeżdżą do USA po karierę - Rosati, Urbańska tylko żadna jej jakoś tam nie robi - powiedziała Party.pl Karolina Korwin Piotrowska.