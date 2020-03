Polski rząd wprowadza kolejne obostrzenia w sprawie koronawirusa. Obejmuje to również zakaz wychodzenia z domu oraz przemieszczania się. Nowe zasady obowiązują od dzisiaj do 11 kwietnia. Co to oznacza dla nas w praktyce?

Zobacz także: Polski rząd wprowadza kolejne obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa! Zakaz wychodzenia z domu!

Koronawirus w Polsce. Zakaz wychodzenia z domu. Co to oznacza?

Zakaz wychodzenia z domu to kolejne drastyczne obostrzenie wprowadzone przez polski rząd. Nie oznacza to bowiem, że nie będziemy mogli wychodzić w ogóle. Są sytuacje, w których ten zakaz nie obowiązuje:

Zostań w domu - wprowadzamy praktycznie w życiu. Będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu poza potrzebnymi sytuacjami - kiedy idziemy do pracy, sklepu, lekarza. - powiedział minister Łukasz Szumowski.

Zakaz dotyczy także gromadzenia się w miejscach publicznych takich jak parki czy place zabaw. Właściciele psów będą mogli wyprowadzać je na spacer.

Oczywiście rozumiemy takie rzeczy jak wychodzenie z psem, ale prosimy o brak gromadzenia się w parkach czy placach zabaw. Wydaję mi się, że jesteśmy w stanie tyle dać innym służbom, które się nami opiekują

Wprowadzono również zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób. Co z pomocą osobom starszym oraz najbliższym? Czy będziemy mogli odwiedzać rodzinę?

Zakaz nie obejmuje pomocy najbliższym. Pomoc osobom starszym i najbliższym jest dozwolona. Wszyscy rozumiemy, jaka jest intencja wprowadzenie tych reguł. Mam nadzieję, że wiele osób będzie reagowało na zachowanie sprzeczne. [...] Za gromadzenia będą kary w postaci mandatów do 5000 zł.

Kontrolę nad nowymi ograniczeniami będzie sprawowała policja:

Policja będzie sprawdzać, czy Polacy przestrzegają zakazu: Policja monitoruje, pomaga w ocenie osób w kwarantannie. Zakaz przemieszenia się dwóch osób jest z wyłączeniem rodzin - powiedział minister Szumowski.

Wstępnie powyższe obostrzenia będą obowiązywały do 11 kwietnia.



Dokładne szczegóły z nowego wpisu na stronie gov.pl:

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc: dojazdu do pracy . Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.

. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością. wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.

Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności. załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa. Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Zobacz także: Koronawirus w Polsce: 24.03: Potwierdzono kolejne 8 przypadków. Nie żyje dziewiąty pacjent!

Rząd wprowadza nowe zasady. Od teraz obowiązuje zakaz wychodzenia z domu. Co to oznacza?

EastNews

Minister Zdrowia prowadził nowe obostrzenia w związku z koronawirusem. Wstępnie będą obowiązywały do 11 kwietnia.