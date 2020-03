Wiceminister Woś szczerze o swojej walce z koronawirusem: "Nie mogłem złapać tchu"

Michał Woś w rozmowie z mediami opowiedział o swojej walce o zdrowie. Jakie miał objawy i jak dziś czuje się minister zdrowia zakażony koronawirusem?

Zaledwie kilka dni temu - dokładnie 19 marca - okazało się, że Michał Woś został zarażony groźnym wirusem. Jak już wiemy, minister zaraził się od leśnika, z którym spotkał się w Ministerstwie Środowiska. Co ciekawe, trzecia osoba, która również uczestniczyła w spotkaniu, nie została zakażona.

Jakie objawy choroby miał Michał Woś? Co z jego żoną i córką?

Michał Woś w programie "Rozmowa Piaseckiego" opowiedział o swoim stanie zdrowia. Minister środowiska opowiedział, jakie miał objawy i jak czują się jego córka i żona, która jest w ciąży.

Poza kaszlem przez pierwszych kilka dni nie miałem żadnych innych objawów - przyznał w rozmowie z dziennikarzem. - Mój stan był dobry, porównywałem to do mocnego przeziębienia, dopiero potem się dość mocno pogorszyło, bo we wtorek nie mogłem złapać tchu - dodał minister środowiska.