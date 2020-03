Przez koronawirusa władze TVP podjęły decyzję w sprawie "Pytania na Śniadanie"!

Przez epidemię koronawirusa TVP podjęła zaskakującą decyzję w sprawie "Pytania na Śniadanie"! Wprowadziły zmiany w godzinach emisji uwielbianego przez widzów programu.

W ostatnich tygodniach większość stacji telewizyjnych całkowicie zawiesiło programy rozrywkowe oraz prace na planach seriali. Widzowie do tej pory mogą oglądać m.in. "Pytanie na Śniadanie", ale śniadaniowym show wprowadzono środki bezpieczeństwa.

Nasze makijażystki nie malują już gości, prezenterzy są natomiast tylko poprawiani. Wszystkie przybory, których używają wizażystki, to rzeczy jednorazowego użytku. [...] Każdy pracuje w gumowych rękawiczkach. Prezenterzy występują już głównie we własnych ubraniach, albo w takich, które już wcześniej były zgromadzone w naszej garderobie. Wszystkie pokoje w budynku są dokładnie odkażane. Dezynfekujemy nie tylko klamki, nie tylko drzwi, nie tylko przedmioty, ale także całe pomieszczenia - w rozmowie z Plejadą przyznała ostatnio Ida Nowakowska.

Teraz okazuje się, że władze TVP postanowiły jeszcze bardziej zadbać o swoich pracowników oraz gości "Pytania na Śniadanie" i wprowadziły zmiany w porze emisji programu!

Od jakiegoś czasu program "Pytanie na Śniadanie" był emitowany od od godziny 7:15 i kończył się o godzinie 11:00. Teraz, w związku z epidemią koronawirusa, władze TVP podjęły decyzję o skróceniu programu. Na Facebooku pojawiła się informacja, że "PnŚ" będzie teraz emitowane w godzinach 8:00- 11:00.

Kochani jutro śpimy dłużej. Pobudka dopiero o 8.00. W trosce o naszych Gości i Załogę Pnś skracamy program. Będziemy na wizji od 8.00 do 11.00. Ale tu w sieci jesteśmy z Wami CAŁY CZAS. Bądźcie z nami, bo bez Was to wszystko nie miałoby sensu. Kochamy Was ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😘- czytamy na Facebooku.