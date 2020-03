"Pytanie na śniadanie" zostanie zawieszone przez koronawirusa? Ida Nowakowska zdradziła plany TVP

Koronawirus, który dotarł do Polski spowodował, że stacje telewizyjne zawiesiły większość programów rozrywkowych. Jednak programy śniadaniowe są w dalszym ciągu nagrywane. Ida Nowakowska w rozmowie z Plejadą wyjawiła, jak obecnie wygląda praca na planie "Pytania na śniadanie". Czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się decyzji o zniknięciu śniadaniówki z anteny. Zobaczcie!

Przez pandemię koronawirusa, w Polsce już od przeszło tygodnia zamknięte są wszystkie placówki oświatowe i kulturalne. Organizacja imprez masowych została zakazana. Co więcej ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, obowiązuje również zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. W obawie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz publiczności, stacje telewizyjne zawiesiły emisję programów takich jak "Taniec z gwiazdami", "Twoja twarz brzmi znajomo" czy "Star Voice".

Co w takim razie z programami śniadaniowymi? W rozmowie z Plejadą Ida Nowakowska wyjawiła jak aktualnie wygląda praca na planie.

Prezenterka zdradziła, że rozmowy z gośćmi coraz częściej są przeprowadzane za pomocą wideokonferencji.

Co więcej prezenterzy występują głównie we własnych ubraniach, a makijażystki jedynie poprawiają prowadzących jednorazowymi przyborami.

Nasze makijażystki nie malują już gości, prezenterzy są natomiast tylko poprawiani. Wszystkie przybory, których używają wizażystki, to rzeczy jednorazowego użytku. [...] Każdy pracuje w gumowych rękawiczkach. Prezenterzy występują już głównie we własnych ubraniach, albo w takich, które już wcześniej były zgromadzone w naszej garderobie. Wszystkie pokoje w budynku są dokładnie odkażane. Dezynfekujemy nie tylko klamki, nie tylko drzwi, nie tylko przedmioty, ale także całe pomieszczenia. Nasze służby sanitarne chodzą ze specjalnymi urządzeniami do dezynfekcji, rozpylają je w całym gmachu: w studiach, garderobach, na korytarzach, w łazienkach.

Czy możemy się zatem spodziewać, że program już wkrótce zostanie jednak zawieszony? Ida Nowakowska na szczęście uspokaja, że Telewizja Polska nie planuje zdjąć "Pytania na śniadanie" z anteny.

Nie ma też takiego planu ani pomysłu, by zdjąć z anteny "Pytanie na śniadanie". Nasi widzowie właśnie teraz nas najbardziej potrzebują, co pokazują, dzwoniąc do nas. Ludziom potrzeba otuchy, rozrywki i dobrej energii, co staramy się im przekazywać. Jesteśmy bezpieczni, podczas nagrań mamy zapewnione nawet dyżury ratowników medycznych.