Koronawirus w Polsce. Tomasz Wolny z "Pytania na Śniadanie" na przymusowej kwarantannie! Wróci do programu?!

Tomasz Wolny w związku epidemią koronawirusa został poddany obowiązkowej kwarantannie. Dziennikarz znalazł się w grupie osób, które po powrocie z zagranicznej podróży do Polski muszą przejść czternaście dni kwarantanny. Prowadzący "Pytanie na Śniadanie" w jednym z najnowszych wpisów na Instagramie uspokoił fanów i zapewnił, że nic mu nie jest, a kwarantanna to standardowa procedura. Tomasz Wolny apeluje w swoim wpisie, żeby Polacy nie w miarę możliwości nie wychodzili z domów ponieważ - jak napisał- "zagrożenie jest śmiertelnie poważne". Zobaczcie cały wpis dziennikarza!

Tomasz Wolny za pośrednictwem Instagrama apeluje do wszystkich Polaków, żeby nie bagatelizowali zagrożenia i nie ruszali się ze swoich domów. Dziennikarz w swoim wpisie, przyznaje, że według niego epidemia koronawirusa zmieni nasz świat.

(...) Zagrożenie jest śmiertelnie poważnie, więc proszę Cię, jeśli możesz to nie szarżuj, pracuj zdalnie, nie kolęduj po marketach, nie bagatelizuj apeli służb tylko po prostu #zostańwdomu ❌ To jedyny, znany lek na #COVID-19

MusiMY zrobić wszystko by spowolnić tempo nowych zarażeń. To kluczowe dwa tygodnie. Wykorzystajmy je na przykład na nadrobienie wiosennych porządków, rodzinnych relacji, zaległych lektur, formy fizycznej, duchowej, wszystkiego na co zazwyczaj brakuje czasu. Można nadać tym dniom szczególny sens

🏋🏻📖🧹🙏🏻 Świat jaki znamy odchodzi w zapomnienie na co najmniej kilka najbliższych miesięcy i niestety wszystko wskazuje na to, że to co najtrudniejsze w naszym kraju w związku z #koronawirus - wciąż przed nami... Dbajmy o tych najbardziej zagrożonych, wspierajmy tych na pierwszej linii frontu, bądźmy razem w działaniu, w modlitwie, każdy w tym co potrafi najlepiej- Tomasz Wolny napisał na Instagramie.