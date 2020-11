Boże Narodzenie w gronie maksymalnie pięciu osób! Nowe restrykcje zniszczą Polakom święta?

Podczas sobotniej konferencji Mateusz Morawiecki ogłosił nowe restrykcje rządu w walce z pandemią koronawirusa. O ile są dobre informacje w sprawie działalności branży handlowej, to zbliżające się święta Bożego Narodzenia z pewnością nie będą tak radosne, jak te w zeszłym roku. Z najnowszych regulacji obostrzeń rządu wynika, że Wigilii oraz następującego po niej święta Bożego Narodzenia nie będziemy mogli spędzić z rodziną w gronie większym niż pięć osób! Sprawdźcie szczegóły.

Święta Bożego Narodzenia podczas pandemii koronawirusa będziemy musieli spędzać w małym rodzinnym gronie. Jeszcze podczas sobotniej konferencji, Mateusz Morawiecki zaapelował do Polaków o ograniczenie przemieszczania się podczas świąt oraz spędzenie ich w małym gronie, jedynie z domownikami.

Przed nami okres świąt Bożego Narodzenia, chcę zaapelować, żeby to były spotkania w gronie małych rodzin, tych z którymi mieszkamy, żeby nie przemieszczać się, bo to od nas będzie zależało jak to będzie wyglądało potem.