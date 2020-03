Koronawirus w Polsce. Robert Lewandowski apeluje do kibiców. Prosi o rozwagę i odpowiedzialność 

Robert Lewandowski zaapelował do swoich kibiców o rozwagę i odpowiedzialność w obliczu koronawirusa.

Koronawirus staje się coraz większym problemem. Na tę chwilę (12 marca) oficjalnie potwierdzono już 51 zachorowań, z czego jedna osoba nie żyje. Decyzją rządu zamknięto szkoły i inne placówki oświatowe na okres dwóch tygodni. Apeluje się do Polaków o rozwagę i nie udawanie się w miejsca, w których zbierają się tłumy.

Robert Lewandowski zwrócił się do swoich fanów i zaapelował o odpowiedzialność i rozwagę.

Zwrócił się szczególnie do młodszej części swojej publiczności. Zaapelował również o nie gromadzenie się pod stadionami w czasie najbliższych meczów reprezentacji Polski, które zgodnie z informacją dyrektora TVP Sport, Marka Szkolnikowskiego odbędą się najpewniej bez udziału kibiców.

Robert Lewandowski w swoim apelu nawiązał m. in. do wczorajszej sytuacji, która miała miejsce we Francji, gdzie kilka tysięcy kibiców zebrało się pod stadionem Paris Saint Germain, nie przestrzegając zakazu przyjścia na mecz z powodu koronawirusa.

Kilka tysięcy kibiców Paris Saint Germain zebrało się pod stadionem Parc des Princes, aby przywitać sportowców przed meczem z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów. Fani nie przestrzegli zakazu przyjścia na spotkanie ze względu na zagrożenie koronawirusem.

PSG fans outside the Parc des Princes supporting their side tonight even though the match is played behind closed doors. 🏟❌ pic.twitter.com/Ir1Gj2ikPl