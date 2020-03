Koronawirus w Polsce. Puste półki i ogromne kolejki w supermarketach. Jest apel ministra zdrowia! 

Polacy ruszyli na zakupy! Po tym, jak władze zdecydowały o zamknięciu szkół, teatrów i kin Polacy zaczęli szturmować sklepy z żywnością oraz ze środkami czystości. Wczoraj w wielu sklepach można było zauważyć naprawdę duże kolejki i puste półki, z których w ekspresowym tempie zniknęły takie produkty jak: ryż, mąka, mleko, mydło czy papier toaletowy. Zdjęcia z niektórych sklepów zaskakują! Spójrzcie tylko na te puste półki i chłodnie!

Minister zdrowia apeluje do Polaków w sprawie zakupów

Jak już wiemy, do tej pory w Polsce zdiagnozowano 68 przypadków zarażenia koronawirusem. Niestety, 12 marca w naszym kraju pojawiła się pierwsza ofiara śmiertelna- zmarła 57-letnia pacjentka ze szpitala w Poznaniu. W związku z niepokojącymi doniesieniami Polacy ruszyli do sklepów, w których utworzyły się ogromne kolejki. W związku z tym minister zdrowia apelował do wszystkich, żeby nie wychodzić do sklepów bez potrzeby.

To jest czas na pozostanie w domu, to jest czas na to, żeby nie wychodzić bez potrzeby do miejsc choćby takich jak supermarkety, sklepy. Naprawdę nie ma powodu do wykupywania produktów na zapas, a w kolajce i w tłumie w sklepie mamy szansę zarazić siebie i innych-podczas konferencji prasowej apelował Łukasz Szumowski.

Przypominamy, że już wczoraj minister rozwoju, Jadwiga Emilewicz zapewniała, że sklepy będą działać , a władze nie planują zamykania placówek handlowych.

Stanowczo dementuję pojawiające się #fakenews.y Wszystkie sklepy działają i będą działać normalnie! Nie ma mowy o zamykaniu żadnych placówek handlowych! Nie jest rozważame wprowadzenia nakazu dotyczącego zamykania obiektów handlowych. Zarówno pracownicy takich sklepów, jak ich klienci, proszeni są o przestrzeganie wytycznych dotyczących przestrzegania zasad higieny o których informuje Główny Inspektorat Sanitarny

Zobaczcie, jak wczoraj wyglądały niektóre sklepy w Polsce!

Polacy ruszyli na zakupy.

East News

W niektórych sklepach można było zauważyć puste półki.

East News

Minister zdrowia apelowal, żeby nie wychodzić do sklepów bez potrzeby.