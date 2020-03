Koronawirus w Polsce. Ewa Farna obawia się groźnego wirusa? Szczery komentarz artystki! 

Ewa Farna odpowiedziała na wpisy fanów na Instagramie i skomentowała informacje o odwołanych koncertach przez koronawirusa! Czy wokalistka obawia się o swoje zdrowie i czy wie już, kiedy odbędą się odwołane wcześniej występy? Koronawirus w ekspresowym tempie rozprzestrzenia się po całym świecie dlatego władze wielu państw wprowadzają sporo ograniczeń, żeby tylko uniknąć wybuchu epidemii. W związku z tym, że również w Polsce pojawia się coraz więcej przypadków zachorowań premier ogłosił ostatnio, że wszystkie imprezy masowe zostaną odwołane. Wśród gwiazd, które zostały zmuszone odwołać swój koncert jest Ewa Farna. Jak komentuje to gwiazda?

Zaledwie kilka dni temu Ewa Farna poinforowała swoich fanów, że jej koncert w Poznaniu nie odbędzie się właśnie ze względu na koronawirusa.

Uwaga, aktualizacja! Koncert 8.03. odwołany z powodu paniki wokół koronawirusa. Bardzo mi przykro, wszelkie informacje i pytania prosimy kierować do organizatora wydarzenia, który odwołał koncert. Postaramy się wspólnie znaleźć nowy termin, by koncert się odbył- mówiła gwiazda.

Teraz Ewa Farna skomentowała wpisy swoich fanów, którzy pod jej najnowszym postem na Instagramie przyznali, że zaczęli obawiać się groźnego wirusa. Artystka starała się uspokoić internautów i żartowała, że być może dzięki temu, że zostanie zmuszona zostać w domu będzie miała czas na nagranie płyty

nadal bym nie panikowala, rozumiem obawy, ale... no coz. Taka sytuacja, ja juz sie nie wypowiadam, tylko pisze co to znaczy w kontekscie naszych wystepow. Moze przynajmniej mnie ten koronawirus juz zmusi te plyte napisac😂 w domu mnie zamknie i bedzie!- napisala Ewa Farna.