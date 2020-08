Niestety liczby zakażeń koronawirusem w Polsce z dnia na dzień biją kolejne rekordy. Dziś na Twitterze Ministerstwa Zdrowia przeczytaliśmy:

Co niestety jest dobowym rekordem zakażeń w Polsce. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski zabrał głos w sprawie kroków, które zostaną podjęte, aby opanować wciąż rosnącą liczbę zachorowań. Czekają nas duże zmiany szczególnie w kwestii wesel oraz pogrzebów. Minister Zdrowia zabrał również głos w sprawie lockdownu. Czy czeka nas ponownie?

Minister Zdrowia w rozmowie z Money.pl, zwrócił uwagę na to, że ludzie coraz bardziej lekceważą obostrzenia m. in. te dotyczące zasłaniania ust i nosa maseczką:

Podam przykład z urlopu. Kobieta w sklepie tłumaczyła się innym klientom, że nie nosi maseczki, bo ma klaustrofobię. To pokazuje pewien stopień absurdu. […] Astma też nie jest przeciwwskazaniem do maseczki. Jedynie ciężkie stany: niewydolność serca czy płuc. Nie powinno być żadnego wytłumaczenia. Powtarzam: taka osoba może założyć przyłbicę. Zacznijmy to traktować poważnie: w urzędzie, sklepie, autobusie