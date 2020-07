Czeka nas powrót obostrzeń zwiazanych z koronawirusem? „Rozmawiamy o bardzo pilnym przestrzeganiu norm”

Czy już niebawem wrócą obostrzenia związane z koronawirusem? W związku ze zwiększeniem się liczby zachorowań na Covid-19 kolejne kraje ogłaszają powrót do ściślejszego reżimu. Czechy obwieściły właśnie powrót obowiązku naszenia maszeczek. Tymczasem polskie ministerstwo zdrowia poinformowało dziś o kolejnych 458 nowych potwierdzonych zakażeniach. To zauważalny wzrost liczby przypadków w porównaniu z poprzednimi dniami.

Czy w zwiazku z tym możemy spodziewać się powrotu obostrzeń? W Polsat News mówiła o tym wicepremier Jadwiga Emilewicz. Czy możemy spodziewać się lockdownu?

Wicepremier o powrocie obostrzeń w związku z koronawirusem

Choć część naszych rodaków chyba już zapomniała o koronawirusie, on jednak nie odpuszcza. Co chwilę słyszymy o kolejnych ogniskach Covid-19. Pojawił się nawet na planie popularnego serialu "Przyjaciółki".

Wiele osób obawia się co będzie jesienią. Czy w związku z koronawirusem znowu czeka nas zamknięcie w domach, czyli lockdown?

O lockdownie dziś absolutnie nie rozmawiamy - zapewnia wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Jak dodaje, to, na co przygotowują się polskie władze, to raczej przywrócenie pewnych reżimów i przestrzeganie wytycznych, które zostały już opracowane w zakresie dystansu społecznego, dezynfekcji, czy zasłaniania ust i nosa.

Jeżeli rozmawiamy o czymś, to o bardzo pilnym przestrzeganiu norm i reguł i ewentualnie poszerzonej zgodzie na informacje o nas samych. By w sytuacji, kiedy pojawia się przypadek COVID-19, byśmy mieli szybkie informacje o osobach, które kontaktowały się z osobą zainfekowaną - mówiła Emilewicz w Polsat News.

A Wy jak myślicie, czy ograniczenia wrócą?

Według wicepremier Emilewicz, pewne reżimy mogą zostać przywrócone: