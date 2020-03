Koronawirus w Polsce. Czy matury 2020 odbędą się w terminie? Jest oficjalny komentarz

Decyzją rządu zamknięto szkoły, przedszkola oraz żłobki. Szkoły będą nieczynne przynajmniej do 25 marca. Dzieci będą uczyły się zdalnie lub pod opieką rodziców. Co z przygotowaniem do matur oraz egzaminów ósmoklasisty, które powinny odbyć się kolejno w maju oraz kwietniu? Jest komentarz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Koronawirus w Polsce. Czy matury 2020 odbędą się w terminie?

11 marca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej ogłosił zawieszenie zajęć dydaktycznych i zamknięcie szkół na terenie całej Polski. Przerwa ma potrwać przynajmniej do 25 marca. W tym czasie uczniów powinna obowiązywać kwarantanna podczas której powinni spędzić ten czas w domu i zrezygnować z pojawiania się w miejscach dużego skupiska ludzi. Wielu maturzystów oraz uczniów przygotowujących się do egzaminów ósmoklasisty zastanawia się czy w wyniku wymuszonej przerwy z powodu koronawirusa daty ich testów zostaną przesunięte.

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że na tę chwilę daty egzaminów pozostają bez zmian:

Terminy egzaminów na razie pozostają takie, jak w harmonogramie, tj.

* egz. ósmoklasisty - 21-23 kwietnia

* egz. maturalny - 4-22 maja.

W czasie zawieszenia zajęć (12.03-25.03) zapraszamy uczniów do korzystania z materiałów na naszej stronie: http://cke.gov.pl . - informuje CKE na Twitterze

Przez najbliższe dwa tygodnie uczniowie będą kształcić się za pomocą e-learningu. Sytuacja związana z koronawirusem jest dynamiczna, oznacza to, że po dwóch tygodniach MEN podejmie decyzję co dalej. Jak zaznacza CKE, terminy egzaminów maturalnych "na razie" odbędą się bez zmian, co może oznaczać, że termin może ale nie musi ulec zmianie.

Centralna Komisja Egzaminacyjna uspokaja, że na tę chwilę egzaminy maturalne oraz egzaminy ósmoklasisty odbędą się bez zmian.

W czasie zawieszenia zajęć (12.03-25.03) zapraszamy uczniów do korzystania z materiałów na naszej stronie: https://t.co/Qotgz9HLtd.@MEN_GOV_PL — CKE (@CKE_PL) March 11, 2020

East News

Jak informował minister Dariusz Piontkowski, dwutygodniowa przerwa w zajęciach edukacyjnych nie zmieni harmonogramu roku szkolnego, co znaczy, że uczniowie nie będą odrabiać zajęć w czasie wakacji.