Koronawirus w Polsce. Cleo apeluje do fanów: "Kwarantanna to nie ferie!"

Cleo postanowiła zaapelować do młodszej części swoich odbiorców aby dojrzale podeszli do sytuacji wywołanej koronawirusem i podczas przymusowej przerwy w zajęciach dydaktycznych nie narażali swojego zdrowia a tym samym zdrowia swoich najbliższych, spędzając czas w klubach czy galeriach handlowych.

Cleo apeluje do fanów w sprawie koronawirusa

Szkoły oraz inne placówki edukacyjne zostały zamknięte na dwa tygodnie, a uczniowie będą uczyć się zdalnie lub pod opieką rodziców. Minister zdrowia zwrócił się do uczniów, aby poważnie podeszli do tej kryzysowej sytuacji i nie chodzili na imprezy i zabawy do klubów. Objawy koronowirusa nie są od razu widoczne i przez to można przenosić go nawet o tym nie wiedząc. Na wirusa szczególnie narażone są osoby starsze. Z apelem do młodych postanowiła zwrócić się także Cleo:

Hej Załoga ❤🙌 Ważny APEL. Odwołano zajęcie w szkołach, koncerty itd. z konkretnego powodu. KWARANTANNA to PRZYMUSOWE CZASOWE ODOSOBNIENIE a nie FERIE i zabawa na całego. Proszę Was abyście nie wychodzili masowo do zamkniętych pomieszczeń typu KLUBY, KNAJPKI, PUBY i GALERIE HANDLOWE 🙏😔 Włosi w ten sposób doprowadzili się do dramatycznej sytuacji. Uczmy się błagam na cudzych błędach. Bądźmy rozważni w przeciwnym razie dojdzie niebawem do podobnej tragedii.

Piosenkarka zwróciła również uwagę na to, że chodzi nie tylko o zdrowie nas samych ale także naszej rodziny, rodziców czy dziadków:

Jesteś młody i mówisz - mnie ta sprawa nie dotyczy, młodzi i tak nie chorują.. MYLISZ SIĘ - Was również to dotyczy, nie tylko dlatego że każdy może zachorować, ale również dlatego że jesteś odpowiedzialny za zdrowie swoich rodziców, dziadków i rodzeństwa ⚠️

Cleo nie chce wzbudzać paniki, ale zwrócić uwagę na powagę sytuacji. Dodała również, że ma nadzieję, że wszystko dobrze się skończy.

Mój Apel nie jest po to żeby wzbudzić panikę. Wszystko się powoli ułoży i będzie dobrze jak będziemy grać w JEDNEJ DRUŻYNIE Jeżeli się nudzicie: idźcie na spacer (naturalna witamina D dobrze Wam zrobi) przeczytajcie książkę, zerknijcie na filmy, a może posłuchajcie jakichś ciekawych wykładów na Youtube. Wierze w Was 🙌❤ Zdrówka i dbajcie o siebie 🍀🌞 Wszystko się ułoży.

Warto być rozważnym!

Cleo postanowiła wykorzystać swoją popularność w sieci do uświadamiania swoich młodych odbiorców. Sytuacja związana z koronawirusem w Polsce jest dynamiczna. Na tę chwilę (12 marca tuż po godz. 16:00) potwierdzono już 51 pacjentów zarażonych koronawirusem. Jedna osoba zmarła.