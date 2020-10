Koronawirus w Polsce: Będą ograniczenia w sklepach. Zmienią się godziny otwarcia? Jest komentarz! 

Sklepy będą otwarte dłużej? Czy w związku z obostrzeniami branża handlowa podejmie decyzję o zmianie godzin otwarcia sklepów? Jest komentarz Piotra Araka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Co przewiduje ekspert? Wprowadzone obostrzenia skomentował również Maciej Ptaszyński z Polskiej Izby Handlu. Jak ocenia m.in. godziny dla seniorów? Sprawdźcie!

Jak branża handlowa zareaguje na obostrzenia?

W związku coraz większą liczbą osób zakażonych na koronawirusa władze w Polsce zapowiedziały wczoraj (15 października) kolejne obostrzenia. Premier i szef Ministerstwa Zdrowia podczas konferencji prasowej ogłosili, że już od 17 października (sobota) w strefach czerwonych zostanie wprowadzony m.in. zakaz organizowania wesel, a uczniowie szkół wyższych i ponadpodstawowych wrócą do nauczania zdalnego. W całej Polsce zostaną zamknięte baseny i siłownie, a lokale gastronomiczne będą działać w wyznaczonych godzinach - od 6.00 do 21.00- po tym czasie można zamawiać posiłki na wynos. Zmiany dotycząc również branży handlowej. W strefie czerwonej będą ograniczenia do 5 osób na jedną kasę.

Limity dotyczące osób w sklepach w strefach czerwonych zostaną uzależnione (podobnie jak wiosną) od powierzchni. Dla sklepów o powierzchni do 100 m2 - 5 osób na kasę, dla sklepów powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2. — Piotr Müller (@PiotrMuller) October 16, 2020

Jak na obostrzenia zareaguje branża handlowa? Piotr Arak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego w rozmowie z portalem money.pl przewiduje, że w czerwonej strefie wydłużą się godziny otwarcia sklepów.

(...) firmy będą musiały wydłużyć okres obsługi klientów, ponieważ obsłużenie tej samej ilości konsumentów przez sklepy będzie zajmować od teraz więcej czasu- powiedział Piotr Arak.

Przypominamy, że sieć sklepów Biedronka już kilka dni temu wydłużyła godziny otwarcia. Na wprowadzone obostrzenia zareagował również Lidl.

(...) Od czwartku – 15 października – będą obowiązywały jeszcze dłuższe godziny funkcjonowania części obiektów Lidl Polska- czytamy na Facebooku.

A jak wprowadzenie ostatnio godzin dla seniorów komentuje Maciej Ptaszyński z Polskiej Izby Handlu?

Godziny dla seniora to nie jest dobry pomysł, o czym mówiliśmy wielokrotnie. Tak naprawdę jest to rozwiązanie konfliktogenne, dezorganizujące pracę sklepów i niewspierające - wbrew pozorom - osób starszych - ocenił w rozmowie z money.pl.

A Wy, co sądzicie o wprowadzonych obostrzeniach?

